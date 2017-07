Kerfalla Kanté en colère : « au temps du PDG on respectait les artistes »

A l’occasion du symposium de l’icône de la musique guinéenne, l’artiste Kemo Kouyaté, qui s’est déroulé ce vendredi 21 juillet 2017, au palais du peuple en présence de plusieurs personnalités du pays, les artistes, les parents du défunt et collaborateurs, Kerfalla Kanté s’est défoulé.

Choqué à cause des circonstances de la mort de son confrère artiste, Kelfalla Kanté, est allé tout droit au but en dénonçant : « En Guinée au temps du (PDG) parti démocratique de Guinée, les artistes à cette époque étaient bien considérés. Mais actuellement nous sommes abandonnés parce que les dits et les faits sont différents. Il ne s’agit pas de parler mais la pratique est la meilleur option »

Dans cette même lancée, prenant des exemples l’artiste, Kanté dira : « Kemo Kouyaté, devrait être évacué en Europe par le gouvernement mais ça n’a pas été le cas. Tout simplement les choses ne sont pas améliorées comme au temps du parti démocratique de Guinée(PDG ) car dit-il , je sais combien de fois les artistes étaient respectés dans notre pays . Le dire et le faire je préfère le faire par rapport aux dits. », Souligne t-il

Selon lui, tout ce qui a été dit par rapport aux artistes Guinée, j’ai entendu ce qu’on cherche c’est d’appliquer le dit qui reste toujours en observation. ‘’ Je souhaite que ça soit une réalité pour accompagner les artistes guinéens au moment qu’ils sont malade ».

En concluant, l’artiste s’est inspire à la citation du président de la république feu Ahmed Sekou Toure, paix a son âme disait : « ll y a une différence entre le dire et le faire donc lui à préférer le faire au lieu de dire »

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel ; 62234442

Zezeguilavogui661@gmail.com

Commentaires