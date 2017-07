Journée Mondiale Nelson Mandela : MTN-Guinée vient en aide aux démunis

La société de téléphonie de Guinée MTN et quelques entreprises de la place ont profité à l’occasion de la journée internationale Nelson Mandela pour offrir un sourire aux personnes démunies à Conakry. Un important lot de denrée alimentaire et de fourniture scolaire ont été partagé aux personnes déshéritées mardi 18 juillet 2017 à la cité de solidarité située dans la commune de Ratoma.

« Il est très facile de casser et de détruire. Les héros, ce sont ceux qui font la paix et bâtissent », telle est la citation du premier président noir en Afrique du Sud. Chaque année le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, l’ONU appelle les individus partout dans le monde à commémorer la Journée internationale qui lui est consacrée. Chacun d’entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur, et la Journée internationale de Nelson Mandela est l’occasion d’agir et d’inspirer ce changement.

A cette occasion, l’ambassade de l’Afrique du Sud en Guinée, MTN en collaboration avec DHL, AGS, Satguru et l’ONG Love and Care to Children ont célébré à l’instar des autres pays du monde la journée internationale Nelson Mandela en faisant un geste symbolique aux personnes démunies.

Dans son discours, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud en guinée, M. Mark Gloria Ndingi a tenu à rappeler l’importance de ce jour de célébration de la mémoire de Nelson Mandela. « Cette référence modèle pour tout africain de lutte contre l’apartheid mais aussi de lutte pour la liberté, l’indépendance et l’autodétermination de l’homme noir en général ».

Il poursuit que, ce jour ne symbolise pas forcement un jour de discours plutôt un jour d’échange. « Échanger avec les démunies, un jour où nous avons l’occasion vraiment de les approcher pour les dire que ça va s’arranger. Un jour de les apporter de la joie, un peu plus de bonheur dans leur quotidien qui n’est pas forcement facile », a ajouté le diplomate Sud-Africain, avant de remercier tous les sponsors qui les ont accompagné dans cette célébration.

Mme Diallo Fanta Kaba, manager relation publique à MTN-Guinée, a souligné qu’il était important pour leur société de faire partir de cette organisation. « Nelson Mandela était un grand leader qui admirait tout le monde et nous tenons à lui rendre hommage aujourd’hui et quelle meilleure manière de lui rendre hommage ? C’est justement poser des actions pour la jeunesse, pour l’éducation, pour le bien être des enfants et de la population mondiale en générale ».

De son coté le directeur général de la cité de solidarité, Maniman Condé s’est réjoui du geste en indiquant qu’il est très satisfait de ce don. « Cette volonté est un sentiment de fierté et d’honneur. Pour la bonne raison que, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud en Guinée pense à nous à ce grand jour de célébration de la fête de Nelson Mandela. C’est un ouf de soulagement, parce que nous nous rendons compte que les personnes déshéritées ne sont pas abandonnées à elles mêmes. Qu’elles sont accompagnées. Nous sommes fiers de bénéficier de ce don. Avec MTN, on en a l’habitude, chaque année, ils nous font des dons mais c’est la première fois que l’ambassadeur de l’Afrique du Sud se déplace pour venir au centre. On a profité pour lui faire visiter pour qu’il sache, dans quelle condition nous sommes ici. Cela pourrait lui permettre à faire appel à d’autres partenaires pour un appui aux personnes démunies ».

MTN-Guinée a par la même occasion profité pour présenter une action, qu’ils ont menée dans l’investissement social à l’égard des jeunes étudiants dans les nouvelles technologies à l’honneur du grand combattant contre l’apartheid, Nelson Mandela. « Nous avons créé une bourse à l’honneur justement de ce leader », a indiqué Mme Diallo.

La société de téléphonie de Guinée a présenté dix valeureux gagnants qui représentent de nos jours l’élite de la Guinée dans les universités en matière de technologie. Les noms des bénéficiaires de la bourse Nelson Mandela ont été annoncés publiquement.

Ce concours était représenté par trois universités toutes privées de la place et a duré 21 jours. Les dix lauréats qui ont été cités ont bénéficié tous des attestations et des d’argents pour les permettre de financer leurs études.

La présentation des étudiants a été faite par ordre décroissant, c’est Adama Gassama qui a remporté la 10ème place, un groupe de l’université Ahmadou Dieng de Labé, absent à la cérémonie a occupé la 9ème place, tous ces deux derniers ont eux des attestations et ils vont bénéficier chacun 1 million de franc guinéen selon le présentateur. La 8ème place a été remporté par Jean Paul Fara, 7ème, Mamadou Yaya Diallo, 6ème Thierno Boubacar Barry, 5ème Abdoul Salam Soumah, 4ème Mamadou Djenabou Barry, ils ont tous aussi reçu des attestations et ils bénéficieront plus 3.000.000 chacun.

Les trois meilleurs du concours étaient repartis comme suit : Mafouz Diallo a été 3ème à cause de son invention d’une application appelée Start Santé, il a reçu son attestation et il bénéficiera une somme de 5 millions, Ibrahima Barry était placé en 2ème position grâce à sa création d’une application appelée Find Pro, il a aussi reçu une attestation et il aura 7 millions de plus. Enfin celui qui a été retenu comme le meilleur du concours était Moussa Cissé, 1er avec le logiciel Easy School et il bénéficiera la plus grande somme, 10 millions de Francs guinéens.

Le vainqueur de cette édition, Moussa Cissé, étudiant en master 1 à l’université Kofi Annan de Guinée a expliqué l’objectif de son application Easy school. « L’application que j’ai eu à développer est une application qui signifie école facile. Elle met en relation les acteurs de l’éducation à savoir les parents d’élèves, les enseignants, l’ensemble des encadreurs, tout ce qui rentre dans le processus de l’éducation en général ».

Poursuivant, il a ajouté que lorsque MTN les a fait appel par rapport au lancement du concours y éllo cœur, 21 jours de développement, il s’est mis à réfléchir durant deux semaines sur le projet qu’il peut développer qui peut avoir un impact significatif sur la population.

« Sachant que l’éducation est maintenant l’un des éléments clés de tout développement, c’est dans ce sens que j’ai décidé de travailler sur cette application. Elle permettra de faciliter le suivi des enfants à l’école par les parents et de recevoir les notes de cours des professeurs via à cette application », a-t-il précisé.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

Tel : 654-79-50-63

