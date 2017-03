now playing

Mardi dernier une jeune mariée de 14 ans portant un voile islamique a été violée à Dionfo alors qu’elle revenait du marché hebdomadaire.

Ces agresseurs seraient au nombre de deux dont un très habitué des faits et connus sous le nom de Zoubeir.

A défaut de la victime encore sous le choc nous avons pris langue avec le frère de son époux Ismail Diallo :

« c’est la sœur de mon frère qui de retour sur le marché est tombé sur deux jeunes en moto qui l’ont interpellé en demandant si elle parlait soussou puis ont sollicité son numéro avant de la laisser partir puis quelques minutes après ils l’ont rattrapé pour l’entrainer dans les parages déserts , l’un a ôté son voile pour la bâillonner avec avant que le duo n’abuse d’elle.

C’est en larmes qu’elle arrivera au domicile expliquant sa mésaventure.

Nous sommes allés avertir le commandant de la gendarmerie au niveau du chef lieu de la sous préfecture, ce dernier s’est de suite mis aux enquêtes ,c’est comme ça que Zoubeir a été surpris dans un maquis ,il a été questionné sur un vol où il était impliqué avant de l’être sur le viol qu’il a nié. »

Le commandant pour être sûr que la femme saurait reconnaitre ses agresseurs l’a invité dans une salle pleine de jeunes gens et l’a dit d’identifier son agresseur ce qu’elle n’a eu aucun mal à faire affirmant qu’elle saurait même identifier le complice et co auteur.

Cependant pendant que l’affaire était aux mains des garants de la loi l’une des sœurs du maris de la victime a pris la responsabilité d’aller agresser la famille du jeune Zoubeir passant même à tabac la coépouse de sa maman en état avancé de famille .

Pour l’heure cette dernière est aux urgences sans qu’on ne sache le pronostic vital de l’enfant qu’elle porte.

Aux dernières nouvelles la sœur vengeresse se trouverait aux mains des services de sécurité et le deuxième agresseur serait toujours en cavale.

Ousmane Koumanthio Tounkara