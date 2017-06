« J’étais SDF dans un garage avec mes enfants, aujourd’hui, je suis PDG »

« Mon passé et les épreuves que j’ai traversées m’ont permis de mieux me connaître et de découvrir à quel point je pouvais être forte. » Cette phrase, Kylie* en a fait son mantra. Conférencière et écrivaine, en plus d’être la présidente-directrice générale de son entreprise, Kylie sait à quel point la vie peut être difficile.

Et elle a tout autant conscience qu’il ne faut jamais baisser les bras pour atteindre son objectif : le succès fulgurant de kylietravers.com.au en est la preuve ! « La première fois que je me suis retrouvée à la rue avec mes deux filles en bas âge, c’était en 2009, juste après Noël. » La maman, qui souffre d’une maladie rare de la vessie, partage à cette époque sa vie avec un homme violent.

Plus d’un an dans un garage

C’est donc peu avant le réveillon du Nouvel An qu’elle fuit son foyer pour aller trouver refuge dans un garage : « Nous y avons vécu plus d’un an », se rappelle-t-elle. Mais la jeune femme finit par revenir auprès de son ex-mari… avant de trouver la force de partir définitivement. « Je suis redevenue SDF en 2012 pour la seconde fois. Je squattais des canapés-lits à droite, à gauche avec mes enfants. »

Kylie se lance alors à corps perdu dans ce qu’elle sait faire de mieux : écrire. « J’avais déjà un blog avant de me retrouver à la rue. Je savais que la seule personne qui pouvait m’en sortir, c’était moi et moi seule. » Kylie se met à vendre et acheter des objets et vêtements sur eBay et garde le moral, envers et (…)

