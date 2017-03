Poursuivi pour diffamation et chantage, l’homme politique Elhadj Thierno Mamadou Bah, a été entendu au siège de la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) situé dans la commune de Kaloum, le lundi 20 mars 2017. Après son entretien qui a duré environ quatre d’horloge, son avocat est revenu sur le temps fort de cet entretien : « L’audition s’est passée dans de très bonnes conditions, je pense que nous sommes en train d’avancer dans la construction d’un Etat de Droit. Il a été assisté, il s’est expliqué et on a tenu compte de ses explications. Je peux bien vous dire que c’est un dossier qui est vide, c’est une cabale judiciaire et les enquêtes menées nous révèlerons », a indiqué Me Bea.

Selon lui, « Il (Thierno Mamadou Bah) a voulu prodiguer des conseils, sauvegarder des relations et finalement c’est son bien fait qui se retourne contre lui », a-t-il déploré.

Mais cet avocat ne compte pas baisser les bras, pour lui, la bataille ne fait que commencer. «Nous poursuivrons l’affaire. En principe c’est lui qui devait porter plainte parce que c’est lui qui a été diffamé, calomnieux, jeté en pâture mais on s’est précipité, on a pris les devants parce qu’on se croit à une certaine loge, on croit qu’on peut massacrer, broyer tout ce qu’on trouve sur son chemin, mais heureusement que la justice est là, la vérité est là et mon client tient à ce que son honneur et sa dignité soient lavés de ces accusations fortuites, infondées et malsaines… la bataille ne fait que commencer».

Le président de la Nouvelle Génération pour le Changement (NGC) a rassuré ce mardi 21 mars 2017 les militants et sympathisants de son parti sur cette affaire qui l’oppose à l’homme d’affaires dans les BTP Kerfala Person Camara KPC autour d’une histoire de ‘’Sextape’’.

« Que toutes et tous soient tranquilles. Je n’ai jamais été arrêté. Je suis très serein et je me porte comme un charme. C’est juste une campagne de diffamation contre nous.

Avançons ! », a écrit Thierno Mamadou Bah sur son compte facebook ce mardi.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

