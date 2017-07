Insalubrité: un collectif d’artistes assainit le quartier Dabondy

Le collectif d’artistes réunis autour du mouvement «Wonkai 2020» poursuit sa compagne d’assainissement de la ville de Conakry. Après Concasseur dans la commune de Ratoma, ils étaient ce lundi 10 juillet 2017 dans le quartier Dabondy dans la commune Matoto.

Le mouvement Wonkaï 2020 est un collectif d’artistes composé notamment du regaeman Takana Zion, des rappeurs comme Diani Alpha, Singleton, Steeve ainsi que des managers et opérateurs culturels et des jeunes volontaires.

L’objectif du mouvement, souligne le coordinateur du collectif Camara Mangué, c’est de rendre Conakry propre. «On ne peut pas assainir tout Conakry, mais on veut juste donner l’exemple et faire comprendre aux gens que si on s’y met on peut rendre notre Capitale propre. C’est une question de mentalité il faut que tout le monde se remette en cause pour faire quelque chose pour son pays».

M. Camara invite la jeunesse à prendre conscience de l’insalubrité de Conakry et de se joindre au mouvement. «Ce n’est pas au gouvernement de faire tout pour les citoyens, il faut que le gens aussi agissent».

Wonkaï 2020 est un mouvement de revendication apolitique, précise Mangué Camara «qui essaie de dénoncer tout ce qui ne va pas. Car, nous estimons que tout ce qui ne va pas changer d’ici 2020, ne changera pas».

Et au célèbre artiste Takana Zion de préciser que le Collectif montre juste l’exemple. Car, ajoute-t-il, «On ne peut pas nettoyer toute la Guinée, c’est juste une manière d’interpeller la conscience de tout un chacun. Nous voulons que Conakry soit la capitale la plus propre du monde. Si nous unissons nos efforts nous réussirons».

Lamarana Diallo

