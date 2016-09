Inondations à Kaloum : les habitants de Tombo accusent les autorités communales !

Les habitants du quartier Tombo dans la commune de Kaloum, ont protesté ce lundi 19 septembre 2016, contre les autorités communales à cause de la mauvaise gestion des eaux usées qui envahissent certains de leurs domiciles. C’est pour exprimer leur colère, qu’ils ont barricadés la corniche Nord qui mène au centre-ville de Kaloum (centre administratif des affaires).

Selon les manifestants, les autorités communales ne procèdent pas au curage des caniveaux contenant des eaux usées. C’est pour cette raison qu’ils ont barricadés la corniche empêchant toute circulation sur cette voie. Une attitude qui a amené la gendarmerie à intervenir.

Mais, les responsables de la commune ont rejeté en bloc cette accusation, et disent que le curage des caniveaux ne relève pas de leurs compétences, mais plutôt de celles de la société Poubelles de Conakry.

Le chef de service financier du cadastre de la commune de Kaloum Almamy Daouda Touré recommande aux citoyens de cette commune de s’adresser au service en charge du curage des caniveaux. Ils ne doivent pas barricader les routes aux usagers dont la plupart viennent de la haute banlieue et ne sont pas responsables.

Malgré l’arrestation de trois manifestants, les habitants de ce quartier n’entendent pas baisser les bras. Ils donnent 72 heures aux autorités pour trouver une solution à leur préoccupation.

Dans cette commune, plus précisément aux quartiers de Tombo et de Coronthie, des inondations sont enregistrées chaque année à cause des constructions anarchiques et du non curage des caniveaux.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

