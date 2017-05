Infrastructures communautaires: la SMB offre une mosquée flambant neuve aux habitants de Dabaya

Quelques mois après le lancement des travaux, la mosquée de Dabaya, sous-préfecture située à 10 kilomètres de la ville minière de Boké est inaugurée ce vendredi 26 mai 2017. L’occasion pour les habitants de Dabaya d’organiser une grande fête pour célébrer l’inauguration de cette infrastructure religieuse qui s’élève à 800 millions de francs guinéens.

Une rencontre de joie et de convivialité mise à profit par les citoyens pour remercier la Société minière de Boké (SMB), donatrice exclusive ayant financé la construction de ce lieu de culte. Des incantations, des chants islamiques et des invocations ont ponctué la célébration. La cérémonie d’inauguration a connu la présence de grandes personnalités issues des autorités locales et des membres de la direction de la SMB.

Selon les organisateurs, le saint coran en entier a été lu à plusieurs reprises implorant Dieu le tout-puissant à préserver la paix et l’unité nationale en Guinée. Ce vendredi, les habitants, les villages environnants comme les simples curieux ont admiré ce “joli bijou” offert par la SMB. La construction de cette mosquée par la SMB résulte d’excellent programme de développement de la société.

C’est dans cet élan que la Société minière de Boké poursuit son projet d’aide aux les communautés riveraines des zones minières. Les autres grosses firmes minières implantées à Boké pourraient s’inspirer sur les réalisations faites par la SMB pour accompagner les communautés. La construction de cette mosquée pourrait sans doute permettre aux citoyens de Dabaya d’accomplir leur devoir religieux dans des bonnes conditions tout en pensant aux grands donateurs (SMB) dans leur prière. Une heure avant le début de la prière, la mosquée était pleine. Il n y a plus de places. Les fidèles qui n’avaient pas eu de place étaient obligés de prier dehors. A la fin de la prière, ont débuté les interventions.

Présidant la cérémonie d’inauguration, Mohamed Doumbouya, préfet de Boké a loué les efforts du congloméra minier pour ses efforts à construire des services sociaux de base pour les populations de Boké. Par ailleurs, il a invité les citoyens de Dabaya à bien entretenir le tout joyau bijou. M. Doumbouya, a appelé les Dabayakas à promouvoir la paix et l’entente pour faciliter les travaux d’extraction et du transport de la bauxite gages selon lui d’un développement pour leur localité.

Dans cette mosquée, quelques 250 fidèles vont venir prier au même moment. La grande cour peut accueillir une centaine des fidèles. Les citoyens de cette localité saluent la gracieuse donation du consortium minier. Au paravent, indique un villageois de Dabaya, ces habitants parcouraient plus de 2 kilomètres pour réaliser la prière de vendredi. Désormais, ils pourront effectuer cette prière hebdomadaire dans la toute nouvelle mosquée, se réjouit un citoyen. Un autre salue l’implication de certains ouvriers de la localité dans la construction de la maison de Dieu. Ce qui a créé des emplois à Dabaya.

L’ouvrage construit par l’entreprise Comadou construction est apprécié à plus d’un titre par ces habitants qui resteront reconnaissant à la SMB. Depuis son installation à Boké, la société multiplie la réalisation des infrastructures communautaires. Il y a quelques jours, elle a procédé au lancement des travaux de pavage de la route de Kaboye qui va relier ce village au centre-ville de Boké. Le consortium a construit un forage pour les habitants de Dabis. Des centres de santé et des écoles ont été réalisées à Katougouma et Amaraya pour améliorer les conditions de vie de communautés riveraines des zones minières qu’elle exploite.

