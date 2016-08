Immigration clandestine : le député Cellou Baldé indexe la mal-gouvernance

Alors que la saignée démographique se poursuit dans notre pays et que de plus en plus de jeunes tentent au péril de leur vie de rallier le vieux continent par une traversée de la Méditerannée et parmi eux beaucoup provenant de préfectures de la Moyenne Guinée comme Lelouma, Mamou,Dalaba ou encore Labé. De cette fuite des bras valides l’honorable Cellou Baldé s’est ému avant de mettre ce triste bilan à l’actif du gouvernement de la république.

« ‘est une épine dans nos pieds, c’est une préoccupation majeure quand nos jeunes à la fleur de l’âge sont entrain de fuir le pays de cette façon et ils mettent leur vie en danger.

Mais je crois que c’est la gouvernance encore dans notre pays qui fait qu’il y a beaucoup plus de jeunes guinéens qui sont candidats à l’immigration clandestine.

Depuis de longues années surtout depuis 2010 nous vivons beaucoup de violence dans notre pays et la plupart des jeunes qui sont en train de quitter le pays sont entrain de quitter non seulement par rapport au manque de perspective mais également par rapport à des séquestrations politiques.

Moi j’ai été il y a une année à Bruxelles, j’ai été dans les camps d’asile, on avait constaté que la Guinée était le deuxième pays après les pays qui sont en guerre, donc c’est une question qui interpelle le gouvernement de la république mais qui interpelle aussi les honorables députés que nous sommes.>>

Au cours du même discours l’honorable Baldé a promis de soumettre à ses pairs élus à l’uninominal comme lui la question car la Moyenne Guinée est fortement touchée par le phénomène. Il n’a aussi pas exclu que dans un cadre de réseautage que le gouvernement de la république et l’Assemblée Nationale puisse étudier des pistes de solution pour endiguer l’hemmoragie qui ne cesse d’ampirer.

Ousmane Koumanthio Tounkara

620024949



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander