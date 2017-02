Immigration aux Etats-Unis: les ambassadeurs Mamady Condé et Touré sensibilise les Guinéens sur les nouvelles dispositions des autorités Américaines

Les deux ambassadeurs de Guinée, l’un auprès des Etats-Unis et l’autre auprès des Nations-Unies ont entamé ce week-end une campagne de sensibilisation à l’endroit des Guinéens évoluant dans ce pays. Ce dimanche 5 février, ils ont donné rendez-vous aux notables et les médias de New York, New Jersey et Connecticut.

L’objectif était d’informer nos compatriotes sur les nouvelles législations en matière d’immigration aux Etats-Unis. L’ambassadeur Mamady Condé a dans son exposé tiré la sonnette d’alarme autour de la situation critique de certains Guinéens et aussi sur les nouvelles lois d’immigration qui sont entrées en vigueur avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Pour preuve, citant le département d’Etat, il a révélé que 55 Guinéens jugés et condamnés pour des actes criminels seront rapatriés. Tous les moyens en recours ont été utilisés pour palier a cela mais le département d’Etat ne compte plus a garder ces personnes sur le territoire Américain.

Sur une autre liste plus de « 2000 Guinéens considérés comme expulsables compte tenu de leur situation irrégulière se trouveraient sur cette liste« , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a exprimé sa détermination à travailler d’arrache pied pour que les droits de nos concitoyens soient respectés. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu à Conakry où il a rencontré le Chef de l’Etat qui lui instruit de tout faire pour que les Guinéens rapatriés ne perdent pas leurs biens est que leur droit soit respecter.

Condé a indiqué que le département d’Etat américain (ministère des affaires étrangères) a mis en garde la Guinée de refuser de coopérer dans le cadre du rapatriement de ses 55 Guinéens considérés indésirables aux USA. De son côté, M. Touré a invité les Guinéens à plus de vigilance et de prudence pour être en conforme avec les nouvelles dispositions. Il a réitéré la volonté du gouvernement guinéen à œuvrer pour le bien être de ses compatriotes à l’étranger.

Le choit qui a été offert à l’ambassadeur est ceci, soit la Guinée reprend ses ressortissants ou tout le pays tout entier se verrait interdit de visa en direction des Etats-Unis à commencer par les hautes autorités de l’Etat Guinéen y compris les membres du gouvernement jusqu’au citoyen lambda.

Sachant que plusieurs migrants passent les pays de l’Amérique Latine sont aussi dans le viseur de la nouvelle administration Trump. Les immigrés clandestins qui se verront refuser des cartes de séjours seront rapatriés dans les pays de leur traversée. C’est le cas par exemple du Brésil et du Mexique et le Cuba.

Aujourd’hui, un peu plus de 300 Guinéens sont recensés dans plusieurs pays de l’Amérique Latine en attente de rejoindre clandestinement les Etats-Unis.

L’administration Trump envisage de durcir les législations sur l’immigration. En cas de condamnation pour crime pour un immigrant détenteur de la carte verte et même de la nationalité pourrait se faire renvoyer dans son pays d’origine après avoir purgé ses peines. « Les gens qui viennent actuellement aux Etats-Unis doivent savoir que la donne a beaucoup changé, donc, ils doivent faire très attention« , lance un Guinéen vivant aux Etats-Unis.

Amadou M’Bonet Diallo pour Aminata.com