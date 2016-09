Immigration aux Etats-Unis: le sénateur américain Donald M. Payne plaide pour le rallongement pour 18 mois le statut de la protection temporaire pour les ressortissants des pays touchés par Ebola

Le parlementaire l’a dit dans une déclaration adressé au ministère américain de la sécurité intérieur dont Aminata.com détient une copie. M. Donald M. Payne appelle l’agence d’immigration à rallonger le statut de protection temporaire en faveur de ressortissants des trois pays affectés par le virus Ebola : la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.

Si on s’en tient à la proposition du sénateur, ce statut doit s’étendre de la période du 21 novembre 2016 au 21 mai 2018. Ce statut permet aux immigrés de ces pays de vivre aux Etats-Unis sans être inquiété par le service de l’immigration. D’autres députés ont signé la déclaration. C’est le cas notamment de José E. Serrano (NY) et le membre du Congrès Yvette D. Clarke (NY).

En 2014 alors, que le virus sévissait dans ces trois pays, le secrétaire de la Sécurité intérieure Jeh Johnson a autorisé leurs ressortissants de demander TPS de rester ici. Selon les organismes de santé publique et les autorités gouvernementales les conditions au Libéria, la Guinée et la Sierra Leone restent dangereux, avec un manque de soins médicaux appropriés disponibles pour de nombreuses personnes et des perturbations économiques graves.

« Comme le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone continuera à faire face à l’épidémie d’Ebola, ils ne sont pas encore en mesure de recevoir ces ressortissants étrangers actuellement aux Etats-Unis », a déclaré le membre du Congrès Payne, Jr. «Permettre des ressortissants de Ebola touchés pays de rester temporairement aux États-Unis non seulement alléger le fardeau sur les pays d’Afrique de l’Ouest comme ils récupèrent, il permettra de protéger les ressortissants des conditions difficiles et dangereuses qui persistent dans leur pays d’origine. Reauthorizing statut de protection temporaire est une mesure humaine et nécessaire face à la crise Ebola. Je suis fier que mon district comprend une grande communauté ouest-africaine, et je continuerai à me battre pour faire en sorte qu’ils aient le soutien nécessaire « , a-t-il ajouté.

tps-letter_revised-final

« L’épidémie d’Ebola reste une menace au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Les immigrants de ces pays, dont beaucoup dans mon district, ont besoin d’une extension du statut de protection temporaire (TPS) afin de rester en sécurité aux États-Unis, pour permettre à leurs pays d’origine pour reconstruire leurs infrastructures et continuent leur récupération, et pour aider les membres de la famille avec des ressources financières nécessaires pour aider à prévenir la propagation de la maladie. Je me joins à mes collègues pour exhorter Secrétaire Johnson à étendre la désignation TPS pour ces trois nations « , a déclaré pour sa part le sénateur Serrano.

« En tant que représentant d’une communauté qui comprend beaucoup de gens de l’Afrique occidentale, je connais des familles qui veulent rester ici jusqu’à ce que la crise a été résolue », a déclaré la députée Clarke. «Ces pays sont encore en train d’améliorer leur infrastructure de santé publique pour prévenir les éclosions futures de se produire. TPS Extended permettra ressortissants du Libéria, la Guinée et la Sierra Leone qui sont là pour éviter le risque de contracter le virus Ebola que la reprise se poursuit. En outre, ces personnes auront la possibilité de soutenir la reprise avec des envois de fonds à leurs familles qui sont essentielles à leur fournir les ressources nécessaires pour se protéger contre le virus Ebola. Nous appelons Secrétaire Johnson de poursuivre ce programme, et nous le remercions pour ses efforts précédents pour aider le peuple de l’Afrique de l’Ouest », martèle-t-il.

La lettre a également été signé par le sénateur Kirsten Gillibrand et Reps. Karen Bass, James P. McGovern, John Yarmuth, Joseph Crowley, Zoe Lofgren, Raúl M. Grijalva, Chris Van Hollen, David Cicilline, Elijah E. Cummings, Gwen Moore, Nydia Velázquez, Sheila Jackson Lee, Paul Tonko, Barbara Lee, Bobby L. Rush, John Conyers, Jr., Luis Gutiérrez, William Pascrell, Alcee L. Hastings, Maxine Waters, Eleanor Holmes Norton, Carolyn B. Maloney, Eddie Bernice Johnson, Betty McCollum, Donna F. Edwards, Gregory W. Meeks, Charles B. Rangel, Michael M. Honda, Jim McDermott, Steve Israel, Grace Meng, et Keith M. Ellison.

«Je me joins à mes collègues pour demander au Department of Homeland Security d’étendre statut de protection temporaire pour les pays Ebola touchés en Afrique», a déclaré le sénateur Gillibrand. « Bien que nos, militaires, et les communautés humanitaires médicales ont déjà fait une quantité importante de travail contenant cette maladie dévastatrice, beaucoup d’enfants et de familles vivent encore à travers la détresse sociale et économique grave à la suite de l’épidémie – et le virus lui-même a encore pas encore été éradiquée. Une étendue statut de protection temporaire serait une étape importante que le monde continue à aider les pays touchés par le virus Ebola récupérer « , poursuit-il.

« Michigan est à la maison à une communauté diversifiée d’immigrants, dont beaucoup de la diaspora ouest-africaine, » a déclaré le député Conyers. « Donc, dans le sillage de la crise de l’Ébola 2014 Afrique de l’Ouest, je pressais les Etats-Unis à jouer un rôle vital en aidant le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone répondre que la dévastation épidémie de propagation et incité une urgence de santé publique internationale. Octroi du statut de protection temporaire (TPS) à ces pays a été un élément clé de notre réponse, soulager cruciale la pression exercée sur les systèmes médicaux déjà fragiles d’Afrique occidentale. Maintenant, seulement deux ans plus tard, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée sont toujours confrontés à des défis de taille dans leurs efforts pour récupérer et reconstruire et besoin de notre soutien et de l’engagement pour réussir la poursuite. Dans cet esprit, je prie instamment le Secrétaire Johnson d’approuver 18 mois ré-autorisation de la TPS pour les citoyens du Libéria, la Guinée et la Sierra Leone résidant aux États-Unis « .

«Nous cherchons à protéger l’humanité des personnes qui ont besoin d’un refuge en Amérique que leurs pays travaillent sur la création d’une infrastructure qui peut soutenir leur retour en toute sécurité», a déclaré le député Rush. « Ceci est une question de compassion. »

« L’extension de TPS aux immigrants de pièces Ebola-touchés de l’Afrique est le cours humain, juste et appropriée de l’action », a déclaré la députée Velázquez. «Compte tenu de ce que cette partie du monde a récupéré de ces dernières années et les faiblesses de leur infrastructure de santé publique ces familles devraient recevoir le statut de protection temporaire. Il est des crises comme celles-ci que ce programme a été créé pour « .

» Ebola continue de représenter une menace très sérieuse pour le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Bien que des progrès ont été réalisés, l’infrastructure de santé et de sécurité dans ces zones est toujours en convalescence » , a déclaré le député Crowley . «L’extension de TPS donnera rassurer critique aux gens des nations Ebola touchées et contribuera à mesure que ces pays travaillent à se remettre sur leurs pieds pendant cette période difficile . »

«Les résidents du Maryland ont demandé et obtenu refuge dans notre état tandis que l’infrastructure de santé publique est en cours de reconstruction au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone », a déclaré la députée Edwards . «Nous devons continuer à étendre TPS à ces personnes, affectées par le virus Ebola, afin d’éviter un risque inutile de santé humanitaire et du public », souligne-t-il.

Amadou M’Bonet Diallo pour Aminata.com



