Humanitaire: la fondation RABAB offre 20 millions de francs pour le traitement d’une albinos atteinte du cancer

La Fondation Humanitaire Rabab Couriol a procédé ce samedi 24 juin 2017, la remise d’une somme de 20.000.000 fg à la petite fille, Fatoumata Sylla , albinos atteint du cancer de peau. Cette cérémonie de remise s’est déroulée à la direction nationale de l’action sociale et de l’enfance , en présence du ministre, Sanaba Kaba, les représentants de la fondation humanitaire rabab et la Coordination national des albinos de Guinée (CNAG).

A cette occasion, Rabab couriol de la fondation humanitaire Rabab Couriol a fait savoir que sa fondation est présente en Guinée depuis deux ans. Pour aider les frères et soeurs guinéens car dit-elle, le but de cette fondation c’est de vivre pour aider .

Dans le même registre, Rabab Couriol, a expliqué la naissance de cette initiative: » L’origine de ce geste ,c’est quand notre fondation avait été invitée pour la célébration de la journée des albinos au Palais du peuple. Le cas de la petite, Fatoumata sylla , avait été évoqué au cours de cette racontre. souffrante de cancer de peau j’avais été touchée par son état. Après des émissions dans les radios on a mobilisé un montant équivalent 1.000.000fg et j’ai cru que cette sommes ne pouvait pas faire grand chose.

C’est ainsi , du fond de mon coeur j’ai voulu que la fondation offre 20.000.000fg pour pouvoir soutenir les soins de cette petite albinos qui souffre énormément d’un cancer de la peau et que nous allons suivre le traitement de près »

De son côté, Fatoumata Sylla, réconforté du don de la fondation humanitaire Rabab Couriol dira : »j’ai 22 ans, je remercie très infiniment la fondation humanitaire Rabab Couriol et le gouvernement guinéen en particulier le ministère de l’action sociale que Dieu guide leurs pas, parce que le bien fait n’est jamais perdu. Car j’ai beaucoup souffert avec cette maladie. merci et grand merci je suis contente. »

Par ailleurs, Kabinet Camara, commissaire à l’institut national indépendante des droits humains et représentant des associations des personnes vulnérables à l’institution (INlDH) a tout d’abord salué le geste qu’il qualifie d’humanisme. « Ce geste est un honneur et un plaisir pour nous parce que sauver une vie c’est sauver l’humanité. Surtout cette demoiselle, elle a tant souffert et à chaque fois elle demandait de l’aide. Le ministère à fait ce qu’il a pu faire. Mais Madame Couriol vient aujourd’hui de combler ce vide au sein de nous. Surtout que les albinos ont beaucoup de problèmes dûs aux intempéries solaires qui provoque,t cette maladie de cancer. Et, c’est un exemple pour les autres pour qu’ils comprennent réellement quand quelqu’un est atteint du cancer cela nécessite assez de moyens pour le traitement. »

Lançant un appel aux parents des albinos, Kabinet Camara, de l’institut nationale indépendante des droits humains a dit: » je lance un appel à l’endroit des parents des personnes atteintes albinism de considérer la vie de leurs enfants et vous savez bien de Kaloum au Kilomètres 36 les enfants sont sous le chaud soleil, ils ne connaissent pas les risques de cette maladie. C’est pour cela, j’invite les parents de prendre des précautions pour la scolarisation de ces enfants pour permettre à ces enfants de quitter la rue. » La coordination nationale des albinos de Guinée (CNAG) a été fondée depuis plusieurs années par Naby Laye Moussa Bangoura. Un noir qui est venu en aide à des nombreux albinos en détresse.

