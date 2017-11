Lancement d’une application mobile Android pour les amoureux de contes et légendes en langue Poular « TAALI ET TINDI ». Entrez dans l’univers mystérieux et féerique des contes et légendes traditionnels de la République de Guinée. Les contes de feu Amadou Sow et d’autres grands conteurs peuls.

L’application est gratuite. Elle a été développée par Kindy Dramé web entrepreneur ce n’est pas première des applications qu’il lance il y a quelques mois, il lançait d’ailleurs application Liberté de la Presse. N’attendez donc plus et profitez de vos temps libres, en voiture ou dans votre lit et partout de nos meilleurs contes. Il lance aussi un appel tous ceux qui voudront contribuer à alimenter l’application de nouveaux contes et légendes en langue poular. Une page Facebook est à été créée pour l’application à liker et partager. Télécharger sur ce lien l’application.

https://play.google.com/store/apps/details?id=taaliettindi.KindyDrame.com&hl=fr

https://www.facebook.com/Taali-1786814094952349/?fref=mentions&pnref=story