Hadjj: notre confrère Bangaly Condé (Malbanga) sera de retour de la Mecque Le 17 septembre

La Communauté Guinéenne de NY, NJ, Connecticut aura le grand l’honneur d’accueillir au retour de la Mecque Le doyen des journalistes Guinéenne dans Le tri-state en la personne de Mr. Bangaly Condé Malbanga le 17 septembre 2017.

Pour tous ceux qui voient l’homme ne savent pas Malbanga a fait ses études supérieurs au Maroc et a obtenu plusieurs diplômes. Désormais Elhadj Condé est parti au pèlerinage non seulement pour accomplir son devoir religieux et pour prier pour les Guinéens en général. Voici l’un des messages de Elhadj Condé depuis la Mecque.

« J’ai prié pour la Guinée pour qu’il y ait la paix, l’entente et la fraternité d’ entant entre tous les Guinéens. Et déjà Dieu commence à exaucer nos prières puisque nos deux principaux leaders le président Alpha Condé et le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo jouent désormais à l’apaisement.Je souhaite que cela perdure pour que notre pays puisse désormais faire face aux différents défis qui l’attendent depuis déjà plusieurs années. En fin je prie Ddieu de donner la chance à tous les musulmans de partir visiter la Kaabba à Makka »

Ehadj Conde est aimé et respecté par tous les guinéens aux USA.

AMINATA.COM



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander