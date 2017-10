Guinée : il y a 46 ans Sékou Touré exécutait plusieurs Guinéens, l’AVCB se souvient (communiqué)

Il y a 46 ans, le 18 Octobre 1971, le régime du PDG sous les ordres de Sékou Touré fit exécuter environ 70 guinéens dont la plupart étaient des hauts-cadres ou des hommes d’affaire accomplis. En Janvier de la même année, Sékou Touré avait ordonné la mise à mort par pendaisons et par des pelotons d’exécution de plus de 100 guinéens. Ces assassinats avaient eu lieu seulement cinquante-quatre jours après les évènements du 22 Novembre 1970.

Ce débarquement servit le dictateur guinéen pour sévir contre d’innocents citoyens dont certains seront de sacrifices humains censés perpétuer son règne.

Selon les révélations du porte-parole du dictateur, après le débarquement du 22 novembre 1970, Sékou Touré avait nommé une commission d’enquêtes dirigée par M. Diop Alassane, ministre des PTT et chargé de l’état-major de Conakry. M. Diop Alassane était un intellectuel sénégalais qui était venu en Guinée par pure esprit militant pour aider le pays après le départ subitement des français. Il avait occupé plusieurs postes ministériels.

La commission conclut que les envahisseurs n’avaient pas bénéficié de complicités intérieures. Sékou Touré ordonna le démantèlement de la commission et il suggéra à M. Diop d’aller se reposer en Bulgarie. Celui-ci parti, le dictateur nomma une autre commission, dirigée cette fois-ci, par Ismaël Touré, son demi-frère. Au bout de 24 heures, Ismaël dira que des complices se trouvaient à tous les niveaux de l’administration du parti et de l’Etat. Il accuse Alhassane Diop lui-même d’en faire partie bien que les témoins de ces journées établissent sans équivoque que Alassane Diop avait organisé les miliciens en les plaçant dans les différents postes-clés de Conakry pour faire face aux envahisseurs. Alhassane Diop sera arrêté et fera des aveux sous la torture. Il sera libéré après dix ans grâce à l’intervention du président sénégalais, Senghor à la condition qu’il garde le silence sur les événements dont il fut un témoin clé.

S’en suivra une triste parodie de procès en l’absence des accusés et sans aucune représentation légale par les cellules du parti unique à tous les échelons et l’assemblée nationale érigées en tribunaux populaires.

Nous nous remémorons aujourd’hui de l’une des pages les plus tragiques du règne du PDG. L’héritage désastreux de ce régime continue à hanter la mémoire collective de notre nation. Il la maintient dans l’ornière de la faillite économique et de la division sociale. Après presque soixante ans d’indépendance et d’autonomie politique, les guinéens vivent dans la misère et l’arbitraire. Des millions ont fui leur pays, pour sauver leur vie et en quête de meilleures conditions de vie.

Ce jour du 18 Octobre est une occasion pour nous interroger sur les voies et moyens d’extirper notre nation de cette faillite. C’est le meilleur hommage qu’on peut rendre aux milliers de victimes innocentes des dictatures qui se sont succédées en Guinée.

L’association des victimes du camp Boiro (AVCB) représente des personnes ou des parents de disparus, de détenus et de torturés durant le règne du PDG. En ce jour anniversaire, nos membres solennellement interpellent les autorités guinéennes avec des demandes précises et rapidement réalisables. Nous demeurons convaincus que sans ces mesures notre pays n’a aucune chance de se soustraire de son marasme chronique :

Nous demandons que les tombes et fosses communes des personnes exécutées soient toutes identifiées. Les fosses communes doivent être transformées en cimetières avec des stèles pour renseigner les guinéens d’aujourd’hui et des générations futures sur les crimes commis. Nous exigeons un processus de réhabilitation complète de toutes les victimes innocentes. Les responsables qui ont pris part à l’instigation des arrestations et des exécutions arbitraires doivent être condamnés comme des criminels de l’histoire. Au premier chef de cette clique figure le président de l’époque, Sékou Touré. Il est impératif de mettre fin à sa réhabilitation déguisée qui ne fera qu’accentuer les divisions et les ressentiments des citoyens. Le palais présidentiel doit être doit être débaptisé. Il est inadmissible qu’il porte le nom d’un homme responsable de la mort de ses compagnons de lutte et de milliers de guinéens innocents.

Ce tragique anniversaire est aussi une occasion pour interpeller les citoyens guinéens dans leur ensemble. Nous lançons un appel à la société civile organisée et aux partis politiques. Il est grand temps que cesse la complaisance dans la lutte pour mettre fin à l’impunité dont jouissent les perpétrateurs de crimes politiques dans notre pays. C’est cette complaisance qui explique la perpétuation des crimes d’état. Si la Guinée doit s’engager dans un vrai processus de démocratisation, ce combat doit être pris à bras le corps par chaque citoyen.

La lutte contre l’oubli des crimes du passé est un élément indispensable de ce combat. Honorer les victimes du passé et faire la lumière sur les mécanismes répressifs et de terreur est un devoir citoyen. L’érosion de la mémoire collective, entretenue et encouragée par les régimes successifs de la Guinée, empêche l’éveil citoyen. Elle rend les guinéens vulnérables aux manipulations dont celles des divisions ethniques et régionales si incrustées dans la politique en Guinée. Elle perpétue l’arrogance des criminels et ferme l’avenir à la quasi-totalité des citoyens de notre pays.

Nous inscrivons notre lutte dans cette perspective. Cette lutte est le seul moyen pour protéger tous les citoyens de l’arbitraire de l’état et pour enrayer la culture de la violence qui a sabordé le devenir de la nation guinéenne. Nous invitons tous les guinéens épris de justice à y participer.

En ce tragique anniversaire nous nous inclinons sur mémoire de toutes les victimes de la violence politique dans notre pays. Nous implorons le Tout-Puissant de leur accorder sa miséricorde.

Liste partielle de victimes – emprisonnées ou exécutés – entre Juillet et le 18 Octobre 1971.