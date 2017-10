Guinée : un acteur de la société civile met en garde les politiciens

Le Président du Conseil National de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), Dr Dansa Kourouma compte affronter tout politicien qui tenterait de poser un acte allant à l’encontre de l’unité nationale ou la stabilité du pays.

Cet acteur de la Société Civile qui rentre d’une mission au Libéria, a fait ce poste ce mardi 17 octobre 2017 sur sa page facebook. Une façon de dire qu’il a appris des leçons chez les libériens qui selon lui ont voté dans la paix et la tranquillité. « Aux politiciens véreux….. Celui qui posera un seul acte contre l’unité, la stabilité et la paix dans ce pays, devra être prêt à affronter la société civile guinéenne dans sa globalité avant d’y parvenir à ses sales besognes…. Nous condamnons les propos délirants et haineux de politiciens incohérents, qui veulent se servir de la jeunesse pour renaître ou arriver à une immortalité politicienne », a-t-il écrit.

Le vice-président du Réseau Ouest Africain de Surveillance Electorale WAEON, au compte des pays francophones, ne fait pas de distinction entre les acteurs de l’opposition et de la mouvance présidentielle. « Qu’ils soient de l’opposition ou de la mouvance, celui qui persiste dans les propos haineux, et irresponsables sera copieusement banni de la planisphère politique de notre pays », a-t-il précisé.

Pour Dr Dansa Kourouma : « aucun guinéen, et surtout un jeune ne périra désormais du fait de l’irresponsabilité politicienne. A bon entendeur salut…prenez l’exemple sur vos voisins, qui font de l’élégance et la confrontation des arguments leur arme de conquête ou d’exercice du pouvoir. Le Liberia petit par sa superficie a montré qu’il peut voter dans la paix, la sérénité et l’unité. En cas de guerre, rassurez-vous être les premières victimes. Alors plus jamais ça, politicien véreux, il faut conquérir le pouvoir ou le maintenir après une lutte politique pacifique, responsable et constante… », Conseille-t-il.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com