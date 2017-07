La Guinée s’offre la Côte d’Ivoire en ouverture des huitièmes jeux de la francophonie

Lors du match d’ouverture des huitièmes jeux de la francophonie, ce vendredi 21 Juillet, les cadets guinéens se sont imposés sur le score de 3-2 face aux juniors ivoiriens, avec un doublé de Djibril Fandje Touré (meilleur butteur de la CAN U17 2017) et un but de Seydouba Cissé.

-Lautre rencontre du groupe opposait le Burkina Faso au Liban. Les deux équipes se sont quittés sur un score nul 1-1.

CLASSEMENT du groupe A:

1- GUINÉE (U17)

2- Burkina Faso (U20)

3- Liban (U20)

4- Côte d’Ivoire (U20)

Pour sa deuxième rencontre, le Syli U17 sera opposé aux U20 Libanais, ce dimanche.

