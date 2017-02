REPORT THIS

C’est désormais effectif, l’alliance UFDG-UDG. La cérémonie de signature a eu lieu ce jeudi 9 février à Conakry en présence des plusieurs leaders de l’opposition républicaine.

Cette signature met un terme à plusieurs années de collaboration entre le RPG au pouvoir depuis 2010 et l’Union démocratique de Guinée (UDG) qui par cette alliance vient de rejoindre l’opposition républicaine.

Selon le vice-président de l’UDG, Elhadj Dembo Sylla «cette nouvelle alliance» se veut, comme son nom l’indique «un engagement pour la défense de l’alternance» politique au pouvoir en Guinée.

Sylla assure la détermination de sa formation politique dans le combat pour l’instauration démocratique dans le pays. Il s’engage, par la même occasion, à rendre cette nouvelle alliance incontournable sur l’échiquier politique national.

Pour sa part, le président de l’UFDG a rendu un hommage au président de l’UDG Elhadj Mamadou Sylla, «puissant est redoutable», non pas à cause de l’argent, précise Cellou Dalein, mais «par sa fidélité et le respect de la parole donnée».

« il ne trahit pas et il n’accepte pas d’être trahit, a déclaré Cellou Dalein avant de prendre l’engagement de rendre « ce partenariat durable».

Abdoul Malick Diallo pour Aminata.com Les Nouvelles de la République de Guinée

+224 655 62 00 85

dialloabdoul110@gmail.com