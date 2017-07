Guinée: un Sénégalais meurt seul dans son appartement

Mamadou Diène a été retrouvé sans vie dans son lit de l’appartement à Koloma Marché ce vendredi 14 juillet. Cela faisait deux jours (depuis mercredi soir) qu’il n’a pas donné un signe de vie à ses voisins. Ces derniers inquiets n’ont pas aussi constaté de signes qui montreraient son éventuel déplacement car sa voiture était garée au parc habituel non loin de son domicile.

S.M ̽ est celui que M. Diène a engagé pour laver son appartement qui abrite aussi son Institut de formation qui se situe au deuxième étage en face avec la radio Tamata FM. C’est aussi lui qui l’a vu pour la dernière fois. C’était le mercredi soir quand M. Diène l’avait chargé d’acheter à la pharmacie des médicaments. Depuis, personne ne l’a vu et n’a eu ses nouvelles.

C’est ce vendredi matin que S.M arrive pour laver comme d’habitude l’appartement mais le trouve fermer. Il frappe à la porte et aucun répondant ne se manifeste. Une heure plus tard il revient et frappe encore à la porte sans succès. Inquiet, le jeune appelle les voisins et le propriétaire. Ce dernier fait venir le Chef de quartier et des gendarmes pour forcer l’ouverture de la porte. Après l’avoir ouvert, les visiteurs seront surpris de trouver M. Diène mort allongé dans son lit.

Mamadou Diène Il est arrivé en Guinée depuis 1998. Il vit seul loin de sa famille du Sénégal. Agé d’une soixantaine d’années, il enseigne dans plusieurs universités privées et donne des cours de marketing et communication dans son Institut. Pour certains, il connait bien la Guinée plus que son pays natal. C’est à 18h30 que son corps a été transporté dans une ambulance en direction de la morgue d’Ignace Deen.

