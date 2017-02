Les participants guinéens au forum africain de la jeunesse du 11 au 13 janvier en marge du 27ème sommet de Afrique-France qui s’est déroulé le 14 janvier à Bamako ont procédé à la restitution des travaux ce mercredi 15 février 2017 à Conakry.

Ils sont une trentaine d’ONG, d’Associations, représentants des institutions et des départements ministériels qui ont assisté à ce compte-rendu.

Après trois jours d’atelier sur l’avenir de la jeunesse africaine, l’AJDD, ROJALNU-ODD, l’ONG PDH-Guinée, UNFPA et le département de la jeunesse guinéenne ont effectivement assisté au sommet de France-Afrique dans la capitale malienne sous la présidence de François Hollande, président de la France.

Au cours de cette rencontre de restitution des thèmes ont été débattus à ce forum: l’entrepreneuriat jeune comme modèle de développement pour l’Afrique. Le renforcement des capacités sur la santé sexuelle reproductive des adolescentes et jeunes. Leadership et engagement des jeunes et la présentation des recommandations des ministres en charge de la jeunesse qui a été fait par Felix Dougna Millimono.

Sur l’entrepreneuriat jeune comme modèle de développement pour l’Afrique. La présentation a été faite par Hassane Hilal Sylla, président de l’Association des Journalistes pour le Développement Durable (AJDD).

Ce thème était reparti d’un contexte, des chiffres importants, les activités essentielles, des recommandations et des perspectives.

Quant au renforcement des capacités sur la santé sexuelle reproductive des adolescentes et jeunes, exposé par Saran Traoré, présidente de ROJALNU-ODD, trois grands points importants, notamment des points essentiels échangés, les principales recommandations et les perspectives.

Parlant du contexte de son thème, madame Traoré a par de conséquences de l’activité sexuelle de la couche juvénile notamment le risque d’infection. « La sexualité est perçue avec beaucoup d’ambiguïté dans la plupart des régions du monde. En effet, si on admet que les adolescents puissent avoir une vie sexuelle, elle est souvent jugée problématique à cause des risques encourus : infections sexuellement transmissibles (IST), grossesses non désirées… Toutefois, en insistant sur les risques que l’épidémie de VIH/SIDA est venue renforcer, on occulte l’expérience même de la sexualité : expérimentation de l’émergence du désir, stratégies pour le gérer, le contrôler, négociation des rapports sexuels« , a-t-elle dit.

Enfin une présentation sur le dividende démographique a été réalisée par Abdourahamane Sagnane, responsable chargé de questions de jeunesse à l’UNFPA-Guinée.

Le premier sommet de France-Afrique s’est déroulé en 1973 à Paris. C’est la première fois dans l’histoire de ce sommet qu’un forum de jeunes africains et de la diaspora se tienne.

Ibrahiama Sory Barry pour Aminata.com

Tel : +224-620-10-70-71