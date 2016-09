Guinée: « plaidoyer sur la protection des enfants » au centre des débats

Pour améliorer les conditions de vie des enfants de Guinée, Search For Common Ground a invité vendredi 02 Août 2016 à Conakry, les acteurs politiques, la société civile et les ONG de défense des droits des enfants, à une rencontre d’échange pour la défense des enfants contre les violence sexuelle et les manifestations politiques, dont ils sont souvent victimes involontairement.

Ce projet financé par l’UNICEF s’inscrit dans la logique de défendre les enfants contre toute sorte de violence.

Selon le représentant de Search for Common Groumd, Bolamou Niankoye, ils ont mobilisé des jeunes et des enfants de moins de 18 ans pour adopter une démarche qui s’inscrit dans la défense effective de droit des enfants.

« Nous n’allons pas parler à leur place, mais on va les amener à adopter des comportements qui les permet à dénoncer et aussi faire des plaidoyers pour la défense de leur droit », a-t-il déclaré.

« Les statistiques sur les violences sexuelles sont alarmantes en Guinée. Nous voulons que, acteurs politiques que vous êtes, les représentants de l’Etat, les organisations de la société civile et les institutions internationales qui œuvrent dans la défense des droits des enfants conjuguent ensemble les efforts nécessaires pour amener à lutter contre ce fléau qui est entrain d’affecter massivement la couche juvénile », a-t-il invité.

Le Parlement des Enfants de Guinée, soucieux par la situation de protection des enfants du pays, après avoir constaté que le niveau de violence faite aux enfants en Guinée, particulièrement à Conakry a pris de l’ampleur ces dernier mois, il demande les autorités et les familles d’assurés leur protection.

« Interpeller par le fait que les enfants soient fortement touchés par des cas de viols et d’excisions fréquentes, sans que les agresseurs ne soient poursuivis par la loi, préoccuper aussi par le fait que les enfants ne soient impliqués dans des manifestations sociopolitiques, sans que la loi ne soit appliquée sur les acteurs de cette pratique néfaste, face à la non application de la loi contre le viol et l’excision dont sont victimes les enfants, fermement déterminé à lutter pour l’application de la loi contre les acteurs de viol de mutilation génitale féminine et d’implication des enfants dans les manifestations sociopolitiques, nous nous sommes donner comme mission interpeller les autorités à tous les niveaux et les familles à assurer la protection des enfants », a sollicité Mama Adama Bangoura, du Parlement des Enfants de Guinée.

Ces enfants ont réalisé avec leurs camarades un ensemble de 285 causeries éducatives, touchants 8505 personnes dont 4333 filles dans les localités de Kindia, Conakry, Kankan, N’Zérékoré et Labé courant mai l’année 2016.

« Ces enfants rencontrés se sont engagés à restituer et à véhiculer ces messages de lutte contre le viol, l’excision et l’implication des enfants dans les manifestations politiques », a-t-elle avancé.

Après cette présentation de plaidoyer, le débat a été ouvert pour les représentants des partenaires présents. La plupart d’entre eux, se sont engagés pour soutenir cette initiative de protection des enfants.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

