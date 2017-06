Guinée: le montant de zakat fixé à 10 000 francs par personne (affaires religieuses))

« Nous voici arrivés à la 27ème nuit du mois béni de Ramadan, une nuit qui correspondrait selon plusieurs oulémas à celle de Laylatoul Quadr; une nuit bénie qui est meilleure à 1000 mois soit 83 ans et 3 mois.

Le Secrétaire général des affaires religieuses par ma voix lance un appel à l’ensemble de la Communauté musulmane de redoubler d’efforts pour se consacrer exclusivement et pieusement à la prière, la lecture du Saint Coran et aux invocations pour eux-mêmes mais aussi pour la paix et la quiétude sociale pour notre pays.

Chers fidèles, à partir du 27èm jour, vous pouvez donner déjà votre zakat el fitr (aumône de la rupture) jusqu’à la sortie pour la célébration de la grande prière de la fête. Il est une obligation islamique pour chaque membre de la famille de donner une mesure correspondant à 2,5 kg de la nourriture la plus consommée du pays dont l’équivalent est de 10 000 GNF.

La Zakat el fitr permet de corriger les imperfections qui se sont glissées dans le jeûne. Elle est également une assistance aux pauvres pour qu’ensemble nous célébrions la fête dans la ferveur, dans la joie et loin des difficultés liées à la survie.

Enfin, chers frères et sœurs en Islam, je vous d’abord de prier pour vous-même, pour vos familles respectives, pour l’ensemble des populations guinéennes et spécialement pour le Président de la République et son gouvernement pour la réussite du projet de société engagé pour le bonheur de toutes et de tous.

Je vous remercie. »