Guinée : Mohamed Lamine Fofana, cerveau des dossiers CIF-GDC

Que cache le silence de Mohamed Lamine Fofana, le tout premier ministre des Mines du régime Alpha Condé, sur l’arrestation de l’ancien ministre des Mines, de la géologie, de l’énergie et de l’hydraulique de Guinée, Mahmoud Thiam a été arrêté à New York et accusé entre autres de corruption et de blanchiment d’une somme de 8,5 millions de dollars ? Question d’actualité, étant donné que s’il sortait de son silence et s’exprimait en âme et conscience, sans mentir, la vérité serait déjà connue et le traquenard contre Thiam déjoué.

C’est un secret de polichinelle, Mohamed Lamine Fofana est l’homme qui a tout mis au point. À l’époque, conseiller chargé des ressources naturelles à la Primature, il était chargé de piloter le projet GDC Energie qui allait donner de l’électricité à certains quartiers de la capitale. Très malheureusement, ledit projet a été saboté. A propos, certains analystes accusent ceux qu’ils désignent par le terme ‘‘anti-guinéen’’.

Devenu ministre dans ces conditions, Mohamed Lamine Fofana était tout naturellement, l’homme à tout faire et le joker de Sèkhoutouraya dans ce projet. Pour tout résumer, c’était lui le tout-puissant ministre des Mines de la 3ème République. Toutefois, sa gestion, était à l’opposé de celle de son prédécesseur le guineo-américain Mahmoud Thiam bien que, plusieurs sources confirment que M. Fofana ne cachait pas son désir de voir M. Thiam lui apporter son soutien à ce projet « d’utilité publique ».

Mohamed Lamine Fofana fait partie des mieux placés à apporter toute la lumière sur les dossiers miniers guinéens et leChina business en Guinée du régime Conté à celui d’Alpha Condé.

Fofana a été l’un des rares sinon le seul conseiller à la Primature qui a servi tous les Premiers ministres du général Lansana conté au Capitaine Dadis. L’histoire retient qu’il a été ministre des Mines du premier gouvernement mis en place sous le régime du Pr Alpha Condé.

Flash-back

En 2009, dans le souci de résoudre le sempiternel problème de coupures intempestives d’électricité dans la capitale Conakry, le président du CNDD, le capitaine Moussa Dadis Camara avait opté pour le principe d’échange ou de troc : « Mines contre les infrastructures ». Ce n’était pas une première du genre sous les tropiques. Loin de là. A travers l’Afrique et le monde, plusieurs pays ont trouvé la méthode pragmatique et en ont profité pour réduire voire combler leur retard dans le développement des infrastructures routières et immobilières par exemple.

Dans la pensée du jeune et bouillant capitaine-président, enivré par le pouvoir et assoiffé d’actions pouvant l’aider à marquer durablement l’image d’un nouveau leader soucieux du bien-être de sa population, c’était la solution. L’homme du 23 décembre 2008 s’est donc tourné vers la Chine.

Il mandate mandatant ses ministres, dont ceux en charge des Travaux publics, des Mines et enfin des Transports pour aller à la conquête d’investisseurs intéressés à pour réaliser le paquet global.

Ces derniers réussissent à obtenir la confiance d’un groupe d’investisseurs chinois pour mettre en place une série structures pouvant permettre à la Guinée de se développer. Ils créent notamment le Guinea Developpment Corporation (GDC) infrastructures avec pour activités principales la construction d’autoroutes. Puis, GDC Transports qui ouvre l’ère des taxis climatisés, et lance le train Conakry express. Dans le même temps, des avions sont commandés pour relancer la fameuse compagnie Air Guinée sous une nouvelle appellation. Malheureusement, à l’avènement d’Alpha Condé au pouvoir, le projet d’avion a été annulé. GDC Energie importe des centrales thermiques qui sont installées dans les communes de Ratoma à Kipé et de Matoto à Enta. GDC Mining qui a fait le joint-venture avec la société Bellzone pour donner la naissance à la société Forecariah Guinée Mining (FGM). Ce dossier qui a fait couler assez d’encre et de salive incriminait à l’époque le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et son ministre des Mines Mohamed Lamine Fofana. L’Assemblée nationale avait même demandé des comptes, mais l’affaire est restée lettre morte. Et la Guinée continue à être victime de la mal-gouvernance et surtout de la malhonnêteté des cadres véreux de son administration publique.

Par Ibrahima N’Diaye



