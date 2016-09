Guinée: le régime d’Alpha Condé menacé de déstabilisation?

Selon nos informations, un groupe de jeunes guinéens réunis en Association est accusé d’orchestré des actes terroristes pour déstabiliser le pouvoir du Président démocratiquement élu, Pr Alpha Condé. Parmi les membres de ce groupe, cinq ont été arrêtés et déférés au Commissariat de Police de Ratoma (haute banlieue de Conakry). Ces jeunes clament non seulement leur innocence, mais disent évoluer dans le domaine de l’immobilier et non dans des réseaux terroristes.

Selon nos confrères de la radio Espace FM, le patron de cette association incriminée, s’appelle Albert Hamidou Sow. Un ex responsable de la fondiS et proche de hadja Kadiatou seth Conté, femme du défunt Président, le Général Lansana Conté. Cette ONG compterait une centaines de jeunes.

Aux dires de Patrice Cherif, un des membres en fuite, ils suivent des formations dans la construction des bâtiments, et dit être surpris de la descente musclée de la police dans leurs locaux le jeudi dernier.

En tout cas, face à ces accusations portant sur ‘’la menace de la souveraineté nationale, menace de terrorisme etc.’’, Patrice Cherif dit tout simplement être surpris : « vraiment nous sommes étonné de cela. Ils nous accusent d’avoir recruté des jeunes mercenaires, mais aussi des djihadistes, en vue de faire rentrer Dadis (Président la Transition) et de déstabiliser le pouvoir en place ».

