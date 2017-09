Guinée : le mouvement social la Troisième Dynamique 2020 lance ses activités

Le mouvement social la Troisième Dynamique 2020 fait sa parution en Guinée. Il a tenu une rencontre samedi 9 septembre 2017, à Conakry avec des jeunes venant de différentes structures récemment formé en leadership, l’unité nationale et de l’emploi jeune.

Dans le cadre de changer les idéaux des jeunes guinéens de la mauvaise perception de certaines réalités du pays causer par des politiciens, cette jeune structure compte conscientisée la jeunesse de la remise en cause de l’unité nationale.

Pour cela, elle a effectué récemment une formation de deux jours en leadership, de l’unité nationale et de l’emploi aux différents jeunes venant de diverses structures.

Le formateur, Ibrahima Kalil Diané, a profité de cette rencontre pour inviter l’Etat de s’investir dans la formation des jeunes. « L’économie et le social sont tellement liés, donc c’est important que nos Etats s’impliquent pour pouvoir former et trouver de l’emploi à cette jeunesse. Et pouvoir promouvoir l’unité nationale parce que sans unité nationale on ne pourra pas parler de développement », a-t-il indiqué avant d’ajouter que la formation s’est bien passée, parce qu’ils ont eu à faire des simulations des jeux de rôle lors de la formation.

« Je pense qu’ils ont compris, je souhaite surtout que ça se ressemble dans leur vie de tous les jours. Parce que n’est pas leader à qui le veut, on peut être disponible à être leader mais le leadership ça se travail », a-t-il rappelé.

La Troisième Dynamique souhaite arranger la déchirure sociale guinéenne en essayant de revoir leurs stratégies, pour que les guinéens comprennent enfin qu’ils sont tous d’une même nation. « Et la nation c’est la volonté de vivre en communauté pour le développement de notre pays ». *

Concernant l’handicape majeur auquel les populations sont confrontés, la remise en cause de la question de l’unité nationale.

« Il est important de changer la mentalité de la façon dont nous comprenons la question de l’unité nationale. Il faut que les jeunes comprennent aujourd’hui que nous avons besoins de cette unité pour le développement », a souligné Nestor, de l’UGDD, le seul représentant d’un parti politique.

Il a poursuivi que déjà les ainés de la Guinée ont complètement dénaturé le sens de l’unité nationale. C’est pourquoi la Troisième Dynamique ferra en sorte que la formation et l’information commence d’abord au niveau des jeunes qui d’ailleurs à travers la formation qu’ils ont organisé en leadership, pourra motiver et informer d’autres jeunes pour adhérer à leurs idéaux.

Le mouvement social la Troisième Dynamique 2020 se présente sous le slogan « la nouvelle force, osons changer ».

Ibrahima Sory BARRY pour Aminata.com

Tel : +224-654-79-50-63