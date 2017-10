Guinée : lancement d’une campagne massive de vaccination des enfants et des femmes enceintes

Au centre de santé Bernard Kouchner de Conakry, la semaine de la santé mère-enfant a été lancée ce lundi 9 octobre 2017, dans la commune de Kaloum, par la première dame Hadja Djenè Kaba, en présence de plusieurs personnalités du pays et des institutions accréditées en Guinée.

Cette campagne de fourniture du parquet de services de santé a débuté ce lundi 9 et prendra fin le 14 octobre de ce mois.

Selon la première dame, Au cours de cette semaine 812 .942 enfants de 0 à 23 mois seront vaccinés ; 2 .0420612 enfants de 6 à 59 mois seront supplémentés en vitamine A et dépistés contre la malnutrition ; 1.720.094 enfants de 12 à 59 mois seront déparasités avec le Mabendazole ; 338.644 femmes enceintes et 581.996 femmes en âge de procréer seront vaccinés au vaccin antitétanique et la mise en œuvre de ces parquets sera couplée à des activités de communication de mobilisation sociale.

De son côté, le ministre de santé et de l’hygiène publics Abdouraymane Diallo, a fait le point sur la matérialisation de cette campagne, « Pour la réussite de cette semaine, les autorités administratives, locales au niveau décentralisé, les leaders religieux, la société civile, les ONG et tous les acteurs doivent s’impliquer pour la réussite de cette activité. C’est pourquoi la première dame est venue elle-même directement parler aux mères et à la population. Avant qu’elle procède à la première vaccination. Cela c’est pour envoyer ce signal fort, sensibiliser tout le monde sur la nécessité de leur implication pour le succès de cette activité. La santé de la mère à l’enfant c’est une priorité fondamentale qui est un problème de tous. Il n’y a pas de développement sans une santé de la mère de l’enfant approprié. »

