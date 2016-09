Guinée: la fête de Tabaski sera célébrée lundi (gouvernement)

Il n y aura pas de travail en Guinée lundi 12 septembre prochain, le gouvernement a déclaré ce jour, journée sans travail à travers un communiqué lu sur les ondes de la radio nationale vendredi 09 septembre 2016.

Dans ce communiqué, il a été indiqué que « les Ministres en charge du Travail et de la Fonction publique portent à la connaissance des travailleurs et travailleuses et agents du secteurs public, mixte et privé, que la journée du lundi 12 septembre 2016, jour de la fête de Tabaski, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national ».,

Cette action du gouvernement est prise conformément à un décret qui date depuis aout 1995, instituant les célébrations des fêtes légales en Guinée. Pour cette année, la fête de l’aid-el-kébir sera célébrée lundi 12 septembre dans le monde entier.

Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

Tel : 620-10-70-71



