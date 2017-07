La Guinée désireuse de tirer parti de l’expérience de l’Éthiopie dans les secteurs économique et agricole (ambassadeur)

ADDIS-ABEBA, 14 juillet (Xinhua) — La Guinée veut tirer parti de l’expérience éthiopienne dans les secteurs économique et agricole, a affirmé jeudi l’ambassadeur de Guinée en Ethiopie, Sidibe Fatoumata Kaba.

Ce pays de l’Afrique de l’Est est l’un des dix pays qui ont maintenu la croissance économique la plus rapide à l’échelle mondiale, a déclaré Mme Kaba.

En saluant les bonnes relations existantes entre son pays et l’Éthiopie au cours des dernières années, l’ambassadeur a affirmé l’intérêt de tirer parti des expériences de l’Éthiopie dans divers domaines, tout en mettant l’accent sur le développement économique de l’Éthiopie.

La diplomate a noté que l’intérêt d’imiter le modèle de développement de l’Éthiopie est raisonnable car une partie considérable de la population des deux pays vit dans les zones rurales, affirmant qu' »il est très important pour nous de savoir comment l’Ethiopie s’occupe de son secteur agricole ».

Mme Kaba a également révélé que le président guinéen Alpha Condé a déjà donné des instructions aux ministres des Finances, de l’Industrie et de la Coopération internationale pour comparer l’expérience de développement de l’Éthiopie dans divers secteurs, y compris l’agriculture.

En se référant au vol hebdomadaire régulier d’Ethiopian Airlines vers la Guinée, l’ambassadeur a salué le porteur national de l’Ethiopie de créer de meilleures opportunités pour son pays, disant que « c’est une grande réussite parce qu’avant cela, nos entreprises avaient beaucoup souffert sur de longues routes vers la Chine, Dubaï et Singapour. C’était très difficile pour eux ».

La Guinée, avec une économie largement dépendante de l’agriculture et de la production minérale, est le deuxième producteur mondial de bauxite et possède de riches dépôts de diamants et d’or.

