Grève illimitée dans les banques: aucun service à la BICIGUI de T6

La grève générale et illimitée déclenchée par la fédération syndicale des banques et assurances de Guinée est suivie à la lettre ce mardi 24 mai 2017 par l’agence de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Guinée(BICIGUI) sise à la T6 au quartier Yattayah dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry, constate un reporter d’Aminata.com.

A ce premier jour de cette grève, il n’existe aucun service dans cette agence dont les portes sont hermétiquement fermées. Des agents en uniforme trouvés sur place nous ont confié que depuis le matin, il n’y a eu aucun service, même le minimum. Aucun guichet automatique ne fonctionne.

“Nous sommes là depuis le matin mais, il n’y a pas eu de service. Le Directeur était là mais il n’a pas duré et il est reparti”, affirme un des agents qui sécurisent les lieux. Notre interlocuteur a été vite interrompu par un de ses amis qui a indiqué qu’ils ne connaissent rien sur ça.

Lorsqu’on quittait les lieux aux environs de 12 heures TU, aucun travailleur ou client n’était visible à la devanture de la banque.

Sur un papier collé sur une des portes de la banque, la direction de l’agence présente ses excuses aux clients pour les désagréments causés.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

