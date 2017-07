Gouvernance: un opposant invite Bantama Sow à « parler de l’essentiel »

De nos jours, la Guinée est confrontée à des énormes difficultés pour le bon fonctionnement du pays. Tout cela est du à des contre attaque qui domine beaucoup plus dans les assemblées générale des grands partis politiques. Le plus souvent le parti au pouvoir le RPG Arc-en-ciel et celui de l’opposition l’UFDG se focalisent plus dans leurs discours à se contre-attaquer que de parler de l’essentiel à l’intérêt de tout le peuple.

A l’occasion d’une interview accordée à Aminata.com la semaine dernière, le président du Rassemblement Pour la Renaissance et le Développement (RRD), Abdoulaye Kourouma n’a pas hésité de s’attaquer au ministre conseiller à la présidence, membre du bureau politique RPG Arc-en-ciel, Bantama Sow sur le sujet des causes de certaines anomalies pour le bon fonctionnement du pays.

Il a indiqué dans son intervention que si « aujourd’hui, vous voyez dans les sièges des grands partis politique comme le RPG Arc-en-ciel où les vedettes sont les Bantama Sow qui ne passent que leur temps à attaquer les gens. Parler des individus dans les Radios, dans les assemblées générales. Sans parler de l’essentiel du pays».

Il a poursuivi que le problème de la Guinée, c’est de fait que les politiciens laissent l’essentiel, pour s’occuper à ce qui n’apporte à rien. « Si vous partez au siège du RPG aujourd’hui, vous n’entendrez que, il ne faut pas que tel fait ceci, tel est ceci ou tel est cela. Au lieu de dire que, cette année, nous avons comme programme d’employer des jeunes, de faire tel nombre d’école, le gouvernement doit faire ceci », a-t-il dénoncé.

Plus loin, le président du RRD a pris un exemple, le fonctionnement du bureau politique du parti au pouvoir chez certains pays. « Dans tous les pays sérieux, le bureau politique du parti au pouvoir est le deuxième gouvernement. Il réfléchit pour détecter des problèmes, il réfléchit sur les projets de progrès, il propose au gouvernement. C’est ça l’objectif des assemblées générales des partis politiques. C’est-à-dire expliquer à les militants où est le gouvernement actuellement par rapport à tel projet qu’il a commencé ? Le gouvernement se trouve à tel programme où nous en sommes ? Quels sont les futurs programmes de notre gouvernement ? Et voila ce que nous sommes entrain de faire, voilà les problèmes actuels qui fatiguent notre gouvernement. Vous donnez l’évolution du gouvernement, aux militants et au peuple de Guinée », a-t-il expliqué.

Ensuite, Abdoulaye Kourouma est revenu dans son intervention pour dénoncer certaines attitudes du parti au pouvoir. « Mais si les gens toubadou comme les Bantama Sow prennent la vedette et qu’il ne dise que n’importe quoi, qu’il ne s’attaque à des individus comme, si ce n’est pas Cellou, c’est Cellou. Mais personne n’est indispensable, ce n’est pas Cellou qui fait que, il y’a la corruption, ce n’est pas lui qui fait que les gens ne travaillent pas. Ce n’est pas lui qui fait que, il n’ya pas de route et ce n’est pas lui qui fait que, il y’a de l’insécurité », a-t-il défendu le chef de file de l’opposition avant d’ajouter qu’au lieu de cela, c’est plutôt eux qui sont en train de gouverner, qui doivent faire face à l’essentiel et qu’ils laissent Cellou tranquille. « Mais je ne le condamne pas, parce que, si les vedettes sont les gens comme les Bantama Sow, on ne peut pas s’en sortir », a-t-il conclu.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

