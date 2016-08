Le général Ibrahima Baldé, officier intègre et symbole de la réforme de la gendarmerie nationale [Libre opinion]

Il y a quelques années pas aussi lointaines, c’est fut un pari pour l’ensemble des Guinéens: réformer les services de défense et de sécurité. Aujourd’hui, ce pari est presque gagné. Le chemin a été long mais grâce au dévouement et aux sacrifices consentis par certains patriotes, la police, la gendarmerie et l’armée ont retrouvé leur aura d’antan.

Grâce au leadership et à la clairvoyance de général Ibrahima Baldé, la gendarmerie nationale est un exemple dans la région ouest africaine et même en Afrique subsaharienne. Appliquant à la lettre les recommandations du chef de l’Etat, l’officier a su mobiliser l’ensemble de ce corps paramilitaire pour répondre aux besoins de la nation. Le bilan est bien élogieux, ce corps d’élite est de plus en plus en train de relever les différents défis de la patrie. Il est apprécié, adulé et aimé par les citoyens guinéens. Derrière ces résultats, un officier aguerrit qui a pu se priver de tous les privilèges pour accomplir cette mission, le général Ibrahima Baldé.

Formation, gage d’une cohabitation saine avec les citoyens

Pour le général Baldé, un gendarme mal formé n’ pas sa place dans les rangs. C’est dans ce cadre, il a initié des nombreux modules de formation auprès des troupes, hommes de rangs et officiers supérieurs. La formation est la clé de réussite, une formule qu’il a inculquée au sein de la gendarmerie. Aujourd’hui, dans les rues de Conakry, les arrestations arbitraires ont disparu, l’ère est au professionnalisme. Le respect des droits de l’homme, des codes pénal et civil, la jurisprudence, la gendarmerie guinéenne est très bien outillée sur ces thèmes aussi importants. C’est ainsi, le caractère militaire et les aptitudes de base de la fonction du gendarme en unité ou dans un service ont été renforcés.

Discipline, clé de la performance

Les résultats sont bien visibles notamment dans les relations civilo-gendarmes. Actuellement les populations et les gendarmes ont désormais des relations privilégiées grâce à la discipline des premiers. Au sein des différents escadrons et dans les rues, la discipline est de rigueur. C’est pour cela, ces dernières années, lors des différentes manifestations dans le pays, les gendarmes ont été souvent appréciés par leur caractère républicain. Ainsi, des marches et autres manifestations ont été encadrées sans enregistrer des blessés et des morts. C’est dans ce cadre que des partenaires internationaux ont exprimé leur satisfaction face au progrès réalisé.

Perspectives meilleures

Pour beaucoup d’experts de sécurité, la gendarmerie nationale est sur la bonne voie de figurer parmi les cinq meilleures en Afrique. Des efforts que le général Baldé compte déployés pour le rayonnement de ce corps. Ainsi, il ne cesse de réfléchir pour engager des nouvelles réformes pouvant conduire à plus de professionnalisme de la gendarmerie.

Bakary Sackho pour Aminata.com



