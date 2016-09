Fouta Djallon: les producteurs face au défi de la mauvaise semence introduite dans les périmètres agricoles

La filière de la pomme de terre est en crise ,une crise due à la frauduleuse introduction d’une espèce de mauvaise qualité venue du voisin sénégalais.

Pour tenter de résorber la situation à Timbi Madina s’est tenu lundi sur invitation de Moussa Para Diallo des travaux d’échange où étaient représentés la direction nationale des services de protection des végétaux et denrées stockées et tous les acteurs majeures des préfectures de Labé ,Dalaba et Mamou.

Pour son discours circonstancié le maitre de céans Elhadj Moussa Para Diallo président de la fédération des paysans du Fouta Djallon a effleurer les potentielles causes et responsables de cette catastrophe culturale :

« quant il ya eu les attaques en première position dans la commune urbaine de Labé ensuite de là ça s’est propagé un peu partout nous avons mené une petite enquête vrai ou faux je ne sais pas un jeune de Tairé dans la commune de Labé aurait importé de la pomme de terre malade il en a vendu 5 tonnes et 10 tonnes ont été jeté ,c’est cette pomme de terre qui est retrouvé dans des périmètres.

Evidemment étant malade ,les sénégalais ne voulant pas les planter chez eux ils nous ont refilé le bébé .Nous sommes tous responsables mais en première position les producteurs parce qu’ils croient qu’en faisant le plus bas prix on est meilleur et champions. »

Maxim Tamba Kamano responsable de la division et production de l’institut de recherche agronomique de Guinée a constaté et confié :

« c’est un complexe parasitaire si vous voyez qu’il y a des problèmes qui attaquent le système racinaire, il y a des mycoses au niveau des tiges et finalement il y a perte de feuilles. »

Dans la ferveur des interrogations un échantillon a été prélevé sur les périmètres malades aux fins d’analyse en attendant techniciens et producteurs donnent leurs langues au chat .

