FORFAITS M’MA BOSS : Appel, SMS et internet en un seul forfait

Découvrez les forfaits M’Ma BOSS et réduisez considérablement vos factures de communications journalières et mensuelles. Les forfaits M’Ma BOSS c’est une gamme de de forfaits simples et pratiques incluant chacun des crédits d’appel, Internet et SMS.

M’Ma Boss permet aux abonnés MTN de communiquer en bénéficiant de forfaits accessibles et adaptés aux bourses de chacun.

MTN M’ma boss est disponible en forfait

Moyen: à partir de 3000F avec 3000GNF de crédits, 30 MB d’internet et 30 SMS gratuits.

Large: à partir de 30.000 GNF avec 40.000F de crédits, 500 MB d’internet et 100 SMS

Extra large: à 100.000GNF avec 150.000GNF de crédit des sms illimités, 2GB jour et nuit.

Pour choisir votre forfait sur MTN M’ma boss, composez *100*7#

Faites le choix du forfait qui vous est adapté.