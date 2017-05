Fodé Oussou prévient contre un 3 mandat: «le peuple de Guinée va se lever contre Alpha Condé»

Apparemment, le principal parti de l’opposition guinéenne est hanté par la peur d’un éventuel 3e mandat d’Alpha Condé qui continue d’entretenir le doute.

Le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana a encore mis en garde contre les instigateurs d’une éventuelle modification constitutionnelle en Guinée. «Quiconque ouvrira sa bouche pour parler d’un troisième d’Alpha condé rentrera dans l’histoire de la Guinée par la petite porte», a-t-il ce samedi 27 mai 2017 à l’assemblée générale de son parti.

«Le peuple de Guinée va se lever contre Monsieur Alpha Condé. Nous l’attendons au tournant. Il parle de troisième mandat, le peuple va se lever comme un seule homme pour dire non au parti Etat, non aux fausses promesses, non à la division des communautés, non aux violentions des droits de l’homme, non à l’insécurité et l’impunité».

Le député, président du groupe parlementaire libéral démocrate soutient que «le prochain président de la Guinée sera Cellou Dalein».

Par ailleurs, il a lancé un appel à la communauté internationale: «de dire à monsieur Alpha Condé d’organiser les élections communales, de ne pas essayer de modifier la constitution».

Fodé Oussou a également invité Alpha Condé de se conformer à la Constitution et de quitter le pouvoir en 2020. «Il doit quitter le pouvoir en 2020. S’il ne quitte pas, je vous garantis qu’il sera traité comme un ancien président avec les droits réservés pour un ancien président».

