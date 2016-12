Feuilleton grec, le dénouement reste toujours difficile

La crise en Grèce polarise l’attention de l’opinion depuis plusieurs semaines. Face à des négociations avec des créanciers toujours exigeants et une Grèce qui n’a pu satisfaire les exigences, le référendum n’a pas été une solution viable bien que le Peuple ait répondu par un ‘’Non’’ souhaité par le Premier Ministre Alexis Tsipas.

La vie devient de plus en plus insoutenable pour le citoyen moyen qui attend toujours un dénouement heureux de la crise.

La menace d’une sortie de la Grèce de l’Union Européenne fait toujours peur aussi bien pour le Peuple lui-même que pour l’ensemble des membres de l’Union Européenne. C’est incontestablement pour cette raison que le Parlement européen et les Parlements des Etats en font un débat et souhaite que l’issue soit favorable à tous. Car, toute exclusion de ce petit pays fragiliserait de façon notoire l’Union Européenne. La marge de manœuvre reste très réduite et tout échec plongerait Athènes dans l’isolement et dans une crise profonde.

Avec une dette et un déficit énorme toujours grandissants, il est difficile pour de nombreux observateurs que l’exclusion soit écartée. Pourtant certains Etats européens veulent que des efforts soient faits pour un consensus permettant le maintien d’Athènes dans la zone Euro.

Si le Premier Ministre grec a réitéré une nouvelle fois son attachement à l’Union Européenne, les appels pour des efforts supplémentaires de la part de celle-ci montrent à quel point la solution idoine reste à trouver. Ce qui se joue aujourd’hui au sein de l’Union Européenne devrait constituer un point de réflexion pour les autres continents et surtout pour l’Afrique qui peine à construire sa propre Union. Car, à observer de près, on comprend que les Unions Économiques et monétaires sont très avantageux mais aussi très vulnérables. C’est dire, que comme en Europe, les grands ensembles peuvent être fragiles et même mortels.

Elhadj Abdoulaye Diallo pour Aminata.com

Article publié pour la première fois le 08/07/2015



