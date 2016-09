Fête de tabaski: les Guinéens ont célébré la fête dans des conditions difficiles, selon les citoyens

La Guinée a célébré à l’instar des autres pays musulmans du monde la fête de l’Aid-El-Kébir ou fête des moutons. A Conakry nombreux sont des citoyens qui se plaignent d’avoir fêté dans des conditions très difficiles à cause de la cherté de vie. Notre reporter a tendu son micro à certains d’entre eux pour avoir leurs avis.

Cette fête de Tabaski autrement appelée fête des moutons, est demandée à chaque famille musulmane d’enlever un mouton en sacrifice, pour commémorer Abraham qui voulait sacrifier son fils.

Nous vous proposons les réactions de certains citoyens de Conakry.

Elhadj Ibrahima Sadjo Baldé, père de famille à Hafia, « moi je dirais avant tout Dieu de m’avoir donné la santé avec ma famille, cette année j’ai célébré cette fête très difficilement, parce que même le mouton que j’ai enlevé, je n’ai pas encore fini de payer tout l’argent. On me l’a vendu à 1.500.000 GFN. Pour ce qui est des habits c’est pire non seulement les habits sont chers et les tailleurs taxent beaucoup pour la couture. Moi j’ai 6 enfants, j’ai pu acheter des nouveaux habits que pour mon dernier enfant, tous les autres fêtent avec les anciens habits ».

N’Mah Camara, mère de 3 enfants et elle vit avec son mari à la Belle-Vue commune de Dixinn, « on est très pauvre, mon mari et moi on n’a même pas pu se reposer, j’étais au marché pour vendre quoique ce soit la fête, j’ai préparé de la sauce soupe avec des petits poissons que j’ai eus au marché, on a trouvé difficilement des habits pour nos enfants. Mon mari et moi, on ne rêve même pas de se payer des nouveaux habits pour la fête, ce qui nous préoccupent c’est les enfants ».

Alpha Ahmadou Baldé, gérant d’une boutique à la minière, rencontré dans un bar café, célibataire, « Dieu merci que je suis en bonne santé, la fête de cette année m’a trouvé dans des conditions très difficiles, l’habit avec lequel j’ai prié a fait deux ans avec moi, je n’ai même pas pu acheter de mouton pour mes parents qui sont au village, pourtant j’ai des sœurs et des frères, ma mère et mon père eux tous ne comptent que sur moi, cette année c’est 200 mille que j’ai pu les amener pourtant avant je pouvais les amener jusqu’à 2.500.000 GNF. Cette fois y a pas d’argent et la vie est très chère.

Oumou Goulo Diallo, étudiante, « C’est la troisième fois que je fête avec ce complet, je suis obligée de le faire, parce que je vois que mes parents ne refusent pas de me trouver des habits mais c’est parce qu’ils n’ont pas les moyens, ma famille n’a pas payé de mouton, mais Dieu merci on a un voisin qui nous a donné un kilo de viande et c’est ça qu’on a préparé ».

Sékou Traoré, élève, « j’ai fêté avec ma famille, je suis très content de ça, j’ai fêté avec le même bazin que celui de la fête de ramadan, je suis un peu gêné parce que si je vois mes amis avec des nouveaux habits moi aussi j’aimerais faire comme eux. Mes parents n’ont pas refusé ils m’ont dit de prier avec ça jusqu’à année prochaine, ils vont payer un autre pour moi. On n’a pas payé de mouton, c’est l’ami de mon père qui nous a envoyés de la viande, et c’est ce que ma mère a préparé pour la fête.

La plupart des citoyens rencontrés affirment que cette cherté de vie est due à la crise économique que le pays traverse.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

