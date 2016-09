Fête de Tabaski: des citoyens dénoncent la cherté de vie

A l’approche de la célébration de l’Aïd-el-kébir, autrement appeler fête de « tabaski », nombreux sont des tailleurs, des commerçants ainsi que des citoyens qui se plaignent des difficultés qu’ils sont confrontés.

Pour cette situation, les commerçants et les tailleurs se plaignent de la rareté de la clientèle à laquelle ils seraient confrontés. Certains citoyens se plaignent de la cherté de la vie. Cette situation préoccupante serait due à la conjointe économique qui sévit dans tout le pays.

Cette année, comparativement aux années précédentes, les clients se font de plus en plus rares chez les salons de coiffure, des ateliers de couture, des magasins de vente et chez les étalagistes. La fête de tabaski s’approche à grands pas, la cherté de vie, continue d’être dénoncée par des citoyens.

« Les gens qui viennent dans notre boutique, la majeure partie viennent pour demander les prix, rare parmi eux achètent avec nous », regrette Alpha Oumar Baldé, commerçant dans une boutique à Madina.

Quant à cette coiffeuse, Fatoumata Lamarana Diallo, résidante à Dixinn, elle se plain aussi de la rareté de la clientèle.

« Cette la rareté de clientèle est plus pire, avant à une semaine des fêtes, je pouvais coiffer plus 15 têtes par jour avec mes travailleuses, mais ces dernières années, l’affluence ne fait que baisser. Cette année on a même du mal à avoir trois clientes par jour », a-t-elle expliqué.

Pour cette couturière, Ramatoulaye Diallo, au quartier Belle-Vue, a indiqué de sa part aussi qu’elle rencontre d’énormes problèmes de clientèle.

« Avant je pouvais avoir plus de vingt complets pour coudre, cette fois, je n’ai même pas encore dix, cela m’inquiète beaucoup. Les clients qui viennent envoient des habits à renforcer et non des nouveaux », a-t-elle affirmé.

Cet autre vendeur d’habits pense que la rareté des clients est due à la conjoncture actuelle.

« Les gens disent que c’est cher nos prix. Mais nous aussi ce n’est pas nous, la devise a augmenté, le dollar us, qui est aujourd’hui à 9 000 fg, l’unité. Donc au fur et à mesure que la divise monte, les prix augmentent», a indiqué Souleymane Sacko.

Du coté des citoyens, s’inclinent de la cherté de vie, c’est le cas de Mamadjan Baldé qui explique sa part.

« Pour cette fêté de Tabaski, moi je n’ai pas eu d’habits, les bazins les moyens chers coutent à 500 milles GFN, les chaussures pas moyennes de 100 milles GFN, Un bon pantalon et une chemise se vendent à près de 150 000 fg. Je pense que maintenant quand vous avez eu un complet pendant le mois de ramadan, ça peut vous suffire pour le Tabaski aussi, les moutons coutent chères, les prix sont inabordables ».

Chez les vendeurs de bétails, la cherté de leurs marchandises dépend de la réalité de la crise que traverse le pays.

« Les clients qui viennent acheter de moutons disent que nos moutons sont chers, mais nous aussi ce n’ait pas nous, on achète très chère et avant de transporter dans la capitale ça nous fait beaucoup souffrir, avec l’Etat des routes et les dédouanements qu’on paye au niveau des barrages », à expliquer Thièrno Mamadou Barry, vendeur de bétail à Momoliberté.

Selon notre constat, de nos jours, le prix d’un kilo de viande se négocie à 35 000 fg. Un bidon de 20 litres d’huile de palme se vend à 170 mille FG et celui de l’huile d’arachide à 225 mille FG. Quant au Riz local, le kilo est vendu à 7 500 fg, et le riz importé se vend au kilo à 5 500 fg.

Cette conjoncture frappe de nombreux citoyens comme explique Mariama Djelo Bah, rencontré au marché Kenien dans la commune de Dixinn.

« La dernière fois que j’ai acheté le sucre, pour 5 kg j’ai payé à 55 000 fg, et je viens de demander encore, on me dit que les 5 kg sont vendus à 70 mille GFN », a-t-elle indiqué.

La plupart des citoyens estiment que la TVA qui est passé cette année de 18% à 20% serait la principale cause de cette hausse des prix. Par contre d’autres affirment que cette cherté des prix n’est pas liée à l’approche de la fête de Tabaski seulement, mais plutôt aussi l’augmentation des taxes.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

Tel : 620-10-70-71



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander