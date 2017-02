La fermeture des écoles crée la psychose au sein de la population guinéenne. Alors que la situation se détériore, le chef de file de l’opposition guinéenne appelle le gouvernement et le syndicat à trouver un accord.

Si la situation est devenu explosive à ce point, c’est, selon le président de l’UFDG, à cause de «l’amateurisme et de l’irresponsabilité des dirigeants» qui ne se sont pas préparés, comme ça se devait, pendant les vacances. «C’est après l’ouverture scolaire qu’ils ont engagé le recrutement et le déploiement des enseignants. Et cela aussi dans une pagaille extraordinaire. On a enregistré des admis qui n’ont pas fait le test. Il y a eu une corruption massive. J’ai rencontré quelqu’un qui m’a dit qu’il a envoyé une liste de 82 personnes, il a payé de l’argent, mais qu’il n’a retenu que 28».

Aujourd’hui, le système éducatif guinéen est devenu chaotique parce que, dénonce Cellou Dalein, «la mauvaise gouvernance qui prévaut dans les dépenses publiques et dans les différents ministères touche également le secteur vital qu’est l’éducation pour un pays normal. Le gouvernement n’accorde aucune importance au secteur de l’éducation particulièrement important, mais aussi sensible. La qualité de l’enseignement dispensé dans nos écoles est source des préoccupations. Nos jeunes ne sont pas compétitifs sur le marché de l’emploi».

Le président de l’UFDG prend le gouvernement pour responsable et invite par la même occasion, tous les acteurs à trouver rapidement une solution pour que les enfants reprennent les études. «La crise perdure. Nous nous attendions à ce qu’un accord soit trouvé entre les syndicalistes et le gouvernement pour qu’on mette un terme à ces vacances indues imposées à l’école guinéenne. Mais, nous ne voyons pas des perspectives et nos enfants n’étudient pas.

Enfin, l’opposant a réaffirmé sa «solidarité aux enfants, aux parents d’élèves et aux enseignants».

Jeudi 16 février, la fédération des parents d’élèves avait donné un ultimatum de 48 heures au gouvernement pour rouvrir les écoles. Passé ce délai, elle avait prévu d’organiser une marche dans tous le pays.

Des appels à mobilisation sont lancés sur les réseaux sociaux à partir du lundi prochain.

Abdoul Malick Diallo

