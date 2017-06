Le Fello Star concède le nul au terme d’un suspens fou

Cet après midi le Fello star de Labé a concédé le nul contre le CIK 2buts partout.

C’est à l’entame du match que les poulains de Théophile Bola ont ouvert la marque suite à un cafouillage dans le camp des locaux et Alpha Oumar Hilal le dossard 11 ne se fait pas prier pour ouvrir le score.(6ème mn)

Mené un à O le fello tentera de refaire son retard sans trop réussir durant le reste de la première mi temps.

Au retour des vestiaires les locaux mettent plus le pied sur le ballon et obtiennent l’égalisation à la 15 ème minute de la seconde mi temps et c’est Camara Mohamed Sorel qui d’une suberbe interception aveugle de dos trompera le gardien des visiteurs pour son douzième but de la saison.

Si à ce moment le public du Fello Star exultait la joie n’a duré que deux minutes puisque un errement défensif sur le côté gauche de la défense permettra une incursion du CIK et un centre gagnant repris de volée à bout portant par le numéro 5 des verts.

Obligé de réagir Sam Diallo effectuera ses changements à quelques minutes près et prendra le CIK à la gorge jusqu’à l’ultime minute du match où sur un centre parti du côté droit Moussa Diallo Neymar coupe la trajectoire du ballon d’une intelligente touche arrachant la joie des locaux et de leurs supporteurs avant d’aller chambrer ses ancien coéquipiers du CIK sur leur banc écopant du coup d’un jaune.

Pour rappel le Fello Star s’est donné un peu d’air en engrangeant récemment deux victoires,il peut mieux faire en s’appliquant sur ces 4 matches en retard.

Ousmane Koumanthio Tounkara