Faya Milimouno: «Alpha Condé n’est pas notre ennemi »

Dans cette interview, le président du Bloc libéral (BL) évoque entre autres, les rencontres entre le président de la République et les opposants, la fixation de la date des communales, le scandale de corruption impliquant Alpha Condé. Au moment où les opposants se bousculent au palais Sékhoutoureyah, Dr Faya Milimouno affirme que son parti n’est pas du genre à être clandestinement reçu.

Aminata.com: Alpha Condé a reçu Cellou Dalein Diallo et Aboubacar Sylla à Sékhoutoureyah. Est-ce que le BL va répondre au cas où il une invitation lui serait adressé par la présidence?

Faya Milimouno: Par principe, on n’est pas ennemi au président de la République. Nous pensons aussi qu’il n’est pas notre ennemi. Comme n’importe quel autre Guinéen et en considérant qu’une invitation n’est pas un mandat d’amener, le parti examinerait si invitation il y a, pour voir l’opportunité et examiner le cadre. Et nous serons disposés à échanger avec le protocole pour respecter ce que dans notre cas nous exigeons pour une rencontre avec le président de la République.

Si vous êtes invité par le chef de l’Etat qu’est-ce que vous vous exigerez au préalable?

Si l’invitation est faite pour aller échanger, il faut bien qu’on nous dise sur quoi on va échanger. Parce que nous n’allons pas simplement puisque si nous devons rencontrer une autorité quelconque fut elle la Présidence de la République, on ne va pas pour écouter, mais pour échanger et donner nos appréciations sur la conduite des affaires de notre nation. Nous allons beaucoup insister sur la souffrance dans laquelle le peuple baigne. Donc, nous devons avoir une clarté quant à l’objet et le cadre de la rencontre. Nous ne sommes pas du genre à être clandestinement reçus. On a quand même au niveau du Bloc libéral que j’ai l’honneur de présider un certain nombre d’exigences toujours dans le respect de nos institutions.

Faya Milimouno est connu pour sa constance politique. Voulez-vous rester dans cette constance et ne pas rencontrer le chef de l’Etat ?

Par principe, un parti responsable ne peut pas dire qu’on ne rencontre pas tel ou tel. Mandela a rencontre Declercq. Cela veut dire que n’étant pas des ennemis, mais étant adversaires politiques on peut bien se rencontrer. Mais, faut-il que cela soit fait en bonne et due forme.

Voulez-vous dire que les précédentes rencontres n’ont pas obéit aux bons principes.

Non ! Je ne porte aucun jugement de valeur sur la manière dont les rencontres précédentes ont eu lieu. J’ai bien dit si nous sommes invités, nous allons chercher à savoir si l’invitation est en bonne et due forme.

Croyez-vous vraiment en ces rencontres?

J’avais l’espoir au sortir de la rencontre du président d’avec le chef de file de l’opposition qu’une opportunité de décrispation se pointait à l’horizon. Il y a eu des engagements qui ont été pris. Aujourd’hui, lorsque je vois la fuite en avant de la CENI, au niveau du BL, nous croyons que la commission électorale ne prendrait pas la décision qu’elle vient de prendre si elle n’avait pas carte blanche de quelque part. Pour nous, ça commence à confirmer le sens de notre prudence.

Alpha Condé a fait savoir que le président de la Ceni ne l’avait pas consulté pour la fixation de la date du 18 décembre pour les communales. Est ce que vous en doutez?

Supposons qu’il ne soit pas informé. Au sein du BL, Nous sommes en train d’observer que notre peuple est dans une situation difficile depuis trop longtemps. On sait bien aligner les mots, faire des beaux discours en Guinée. La population n’a pas besoin des promesses, mais des actions qui vont permettre de faire reculer le chômage et faire disparaitre la pauvreté. Des engagements ont été pris par le président de la République, mais il faut bien comprendre que nous sommes déjà le 16 septembre aujourd’hui. Ces engagements ont été pris le 1er septembre. Premièrement, je n’ai pas entendu le ministre de la Justice mettre en place un pool des juges d’instruction pour commencer l’enquête sur les circonstances de la mort des 70 militants de l’opposition tués lors des manifestations politiques. Pourtant, il y en a qui ont été tués depuis 2011 alors qu’est ce qu’on attend pour que la justice soit mise en route? Qu’est ce qu’on attend pour dédommager les opérateurs économiques victimes des pillages parce que des études on été déjà faites? Pourquoi on attend encore d’appeler les députés pour revenir à l’hémicycle pour nous faire des aménagements et éliminer les contradictions des nos lois pour permettre que les élections ne soient pas encore découplées pour continuer à enfoncer la Guinée dans un entonnoir électoral? Le peuple de Guinée sortira de la misère par le travail et non par les élections. Combien d’élections nous devons avoir ? Nous, nous avons fait l’avocat d’une élection c’est à dire qu’un jour toutes les élections communales et locales, législatives et présidentielles… Aujourd’hui on peut même peut-être aller vers le découplage des élections à l’uninominal et sur la liste nationale. Ça c’est pour faire de la Guinée, un pays des élections et non un pays de travail. Ça c’est pour empêcher que nos enfants cessent de mourir dans la méditerranée pour atteindre l’Europe.

Alpha Condé est encore une fois cité dans un scandale de corruption avec le fils de l’ancien premier ministre Gabonais. Quelle est votre réaction?

Ce n’est pas nouveau ! Nous avons dénoncé un certain nombre des choses qui concernaient directement le président de la République et son fils et également des membres du gouvernement. Auparavant, on ne nous prenait pas au sérieux parce qu’il s’agit des Guinéens qui parlaient des choses que nous voyions. L’affaire Palladino ça n’impliquait pas quelqu’un d’autre que le président lui-même. C’est comme l’argent qui a été pris à Dakar en 2014. Nous avons fait beaucoup des dénominations claires, mais les gens ont essayé de faire cela comme de la communication politicienne. Mais aujourd’hui ce sont les Etats Unis qui révèlent que le fils d’un ancien premier ministre gabonais cite nommément le président Alpha Condé pour confirmer ce que nous avions déjà dit auparavant. C’est pour cette raison que nous sommes en train de nous battre pour la rupture dans ce pays. La Guinée est en arrière comme beaucoup d’autres pays africains à cause de la corruption, de la mal gouvernance, d’injustice, du manque de vision. Aussi longtemps que nous continuerons en Afrique en général et en Guinée en particulier à mettre du mercurochrome sur du cancer, nous allons mourir. Parfois, si ça nécessite amputation, il faut le faire pour sauver le reste du corps.

