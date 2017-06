Faranah: des jeunes manifestent contre le retard de l’arrivée d’un transformateur

Selon nos informations locales, les jeunes de la Préfecture de Faranah (Haute Guinée) ont manifesté leur colère, le samedi dernier contre les autorités de l’Electricité de Guinée (EDG), dans la dite préfecture. Objectif, dénoncer la lenteur de l’acheminement d’un nouvel transformateur pour leur zone.

Ils étaient des centaines de jeunes venus du quartier Aviation, munis de battons de bois, de cailloux, de pneus etc., pour barrer la rentrée du grand Pont de la ville. Ce qui a fait que pendant des heures les véhicules n’ont pas pu passer, a dit un habitant de Faranah.

A la question de savoir les raisons de cette démarche, il dira : « en effet, il y’a environ deux semaines, le quartier Aviation est dans le noir, dont les raisons évoquées étaient la panne de leur transformateur », a précisé notre interlocuteur.

De son côté, le Chef de quartier de l’Aviation, Kaba Kourouma, a dit que : « Suite à la panne de notre transformateur, on a rencontré le personnel de l’Electricité de Guinée qui nous a rassuré de l’obtention d’un nouvel transformateur et qu’il ne restait que son acheminement, car il se trouve à Conakry ». Ajoutant que le mouvement de ces jeunes a été une surprise pour les autorités préfectorales et communales qui étaient toutes à pied œuvre pour l’acheminement dudit transformateur.

Cette manifestation, a impacté sérieusement la circulation des véhicules, notamment ceux qui ralliaient Kissidougou, Macenta, N’zérekoré et autres via Faranah.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com