Exclusif: trois officiers de la douane impliqués dans un frauduleux trafic des marchandises

Alors que les importateurs de Produits vivent le calvaire à cause des fortes sommes qu’on leur exige tant au Sénégal qu’aux frontières guinéennes où ils sont traités de façon sévère à leur entendement et alors que les importations sont désormais à débarquées par le port de façon obligatoire, certains douaniers postés à Nyafou dans la préfecture de Mali et à la direction régionale de la Douane de Labé sont indexés pour des affaires nébuleuses qui permettent l’introduction frauduleuses de produits d’importations.

C’est au total trois d’entre les soldats de l’économie qui sont pointés du doigt pour avoir aidé à injecter frauduleusement sur le marché 196 motos de la marque indienne Apache dont l’unité excéderait 10 millions de nos francs et sans déclaration.

Il s’agit du colonel Pépé Gneme suspendu et appelé à Conakry pour explication et qui s’est fait remplacé au pied levé par un certain commandant Hamidou.

Le colonel Gnemé se sentant coincé a dénoncé ses complices que sont le colonel Moussa Touré chef de la brigade de Mali et le colonel Mamady Keita Directeur régional de la douane de Labé.

Joint au téléphone le directeur Général de la douane Toumany Sangaré a confirmé l’arrivée et l’interrogation du sieur Pépé Gnemé depuis une semaine et sa promesse de déballer tous les dessous de l’affaire dans la journée du jeudi 1 er septembre. L’officier supérieur n’a pas éludé non plus le fait que certains cadres de la mouvance présidentielle soient en train d’exercer une pression sur lui pour que l’affaire soit enterrée.

Du côté de Labé nous avons tenté d’équilibrer les informations en squattant la douane et le colonel Mamady Keita, mais le préposé a feint une maladie qui l’empêcherait d’avoir une vision correcte et de ne bien entendre les questions qu’on voulait lui poser.

Mais en guise de rappel il est apparu dans nos enquêtes que le sieur Mamady Keita est un habitué de ces scénarios et récemment il avait trempé dans une affaire de jus où il avait retiré 5 millions aux importateurs avant que le produit ne tombe entre les mains du Général Sangaré et que l’affaire ne soit tue, il avait aussi servi à Labé d’où il était parti en trainant les mêmes casseroles.

Ousmane Koumanthio Tounkara

