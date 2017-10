Connu pour être l’un es foyers religieux traditionnels au Fouta Djallon, Sagalé localité d la préfecture de Lelouma a vécu une soirée dominicale des plus horribles. Un homme considéré comme un bandit a violé le domicile du saint des lieux et assassiné froidement son jeune frère sexagénaire à la machette.

Le maire de la commune rurale Mouctar Diallo joint au téléphone a indiqué que ce crapuleux crime a eu lieu dans la nuit du dimanche à l’heure du souper.

C’est à la faveur de la nuit et à pas feutrés que l’auteur du forfait s’est introduit dans la chambre de sa victime pour lui assener les coups qui lui ôteront quelques minutes plus tard la vie.

Après son forfait, l’homme a été épinglé par les talibés et solidement ligoté.

Notre source nous a appris que craignant que le jeune homme soit lynché les autorités administratives ont sollicité et obtenu qu’une escouade de gendarmerie aille chercher le meurtrier .

Ce forfait , il faut le signaler et un cas inédit dans l’histoire du Fouta Djallon ,qu’un homme porte atteinte de la sorte à l’une des familles les plus illustres des foyers religieux, surtout quant on sait que le Cheick est un personne morale des plus vertueuses et carrément détachée de l’amour du matériel et surtout vénéré même hors des frontières de notre pays. En font foi les vagues de voyageurs qui ne cessent d’affluer vers Sagalé pour solliciter ses prières et bénédictions.

Ousmane Koumanthio Tounkara