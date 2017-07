Exclusif: l’opposition défie les autorités et maintient son meeting à Sangoyah

L’opposition tiendra son meeting au terrain de Sangoyah en dépit de la décision des autorités communales de Matoto de le délocaliser à Dabompa. Interrogé suite à cette décision de la mairie de Matoto, le chargé de communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) répond que le meeting aura lieu bel et bien au terrain de Sangoyah.

«Nous allons continuer la mobilisation et nous ferons notre meeting à Sangoyah parce que les raisons évoquées par le maire ne sont pas suffisamment motivées. Il nous parle des travaux entrepris par la SEG qui sont très loin du lieu indiqué. Et même si les travaux étaient proches, on n’est pas de gens qui vont venir dégrader les installations de la SEG. Il parle aussi de la présence des plusieurs garages, mais où on peut faire un meeting à Conakry où il n’y a pas de garages. Il y a quand même des travaux d’entretien routier au rond-point de Matoto, mais très loin du lieu indiqué pour le meeting. Lorsqu’il nous dit d’aller à Dabompa, ceux qui viennent de Gbessia, ils vont passer par où? Ils vont passer par le rond-point de Matoto où il y a les travaux routiers», explique Alpha Boubacar Bah.

Les oppositions y voient à travers cette délocalisation une volonté d’empêcher leur meeting. «Ils ont reçu notre lettre depuis vendredi 14 juillet dernier. Ils ont eu tout le temps pour nous informer pour qu’ensemble nous en discutions pour trouver une solution. Ils pouvaient en moins de 24 heures nous donner ces raisons et nous appeler à un autre lieu. Nous considérons cela comme des manœuvres dilatoires pour nous démobiliser et empêcher notre meeting. Pour toutes ces raisons, nous disons que nous allons tenir notre meeting à Sangoyah».

A la question de savoir si l’opposition ne craint pas d’être empêchée d’accéder au terrain de Sangoyah, M. Bah répond qu’«en ce moment, chacun en tirera les conséquences».

Abdoul Malick Diallo

