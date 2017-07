Exclusif: le procès du couple Oustaz Taïbou débute ce 24 juillet à la Cour d’appel

Suite à l’appel interjeté par leur avocat auprès de la Cour d’appel de Conakry, l’ouverture du procès Oustaz Taibou et son épouse Hafsa Baldé est programmée ce lundi 24 juillet 2017.

Le couple avait été poursuivi pour escroquerie de plus de 8 milliards de FG devant le Tribunal de première instance de Mafanco. A l’issue du procès, Oustaz Taïbou a été condamné à 18 mois de prison dont 12 en sursis et au payement de 20 millions d’amende. Quant à sa femme Hafsa elle a obtenu une peine plus lourde de 15 mois de prison ferme et au payement d’une amende de 30 millions de FG. Le juge avait également ordonné la saisie de tous leurs biens.

Ayant considéré le procès «non équitable», leur avocat avait interjeté appel devant la Cour d’appel de Conakry où le procès s’ouvrira ce lundi 24 juillet à 9 heures.

Abdoul Malick Diallo

