Eventuel 3ème mandat d’Alpha Condé: “C’est une question qui est déjà tranchée” selon Mohamed Hady Barry du RPG-Arc-en-ciel

Il l’a fait savoir dans une interview qu’il a accordée à notre rédaction. Il a parlé entre autres des préparatifs de sa formation politique pour les prochaines élections communales, de la recrudescence de l’insécurité en Guinée, de la guéguerre au sein du RPG-Arc-en-ciel, de l’éventuel 3ème mandat d’Alpha Condé, de la situation des droits de l’homme en Guinée, l’accord politique inter-guinéen du 12 octobre 2016, de la menace de l’opposition de reprendre les manifestations de rue. Nous vous proposons l’intégralité de cet entretien.

Aminata.com: Les élections communales sont annoncées au 18 février 2017. Comment se prépare votre formation politique?

Mohamed Hady Barry: Nous sommes en train de nous préparer très bien à Conakry et à l’intérieur du pays. Nous avons créé un comité d’appui pour les élections communales dirigé par son excellence Monsieur Sow Bantama secondé par des vices présidents issus des différentes régions naturelles de la Guinée. Nous sommes en train de créer le comité d’appui régional, le comité d’appui préfectoral. A tous les niveaux, nous allons chercher des cadres très engagés dotés d’une expérience très solide dans le processus d’élection. Notre objectif, c’est de réunir tous les guinéens au niveau local afin de pouvoir gagner ces élections qui sont très importantes pour la population à la base. Il s’agit de mettre sur pieds la structure la plus proche des citoyens qui est en contact direct avec ses populations. C’est une élection que nous souhaitons la plus démocratique possible. C’est pour cela que le choix des candidats se fera au niveau local. Le parti n’entend point imposer un candidat. Il n’a pas de candidats. Le président aussi n’a pas de candidats. ça appartiendra aux citoyens à la base de choisir les personnes qu’ils estiment être à mesure de trouver les solutions appropriées à leurs problèmes. Nous sommes en train de nous préparer parce que notre objectif est de gagner largement ces élections. C’est vrai que la date est très proche vu l’immensité du travail qui reste. Il faut sensibiliser mais aussi unir tous les citoyens, les militants. Il faut qu’il y ait le consensus pour le choix des différents candidats. Il faudrait aussi que le parti arrive à mobiliser la population autour de la liste de la mouvance pour pouvoir gagner ces élections. Donc, nous sommes en train de travailler d’arrache pieds et je pense que nous réussirons.

Aminata.com: Quelles sont les chances de votre parti de remporter ces élections communales quand on sait qu’il y a une gueguerre entre vos partisans dans certaines circonscriptions électorales?

Mohamed Hady Barry: Aujourd’hui, quel est le grand parti en république de Guinée qui n’est pas traversée par des contradictions? Mais, c’est normal surtout dans une grande famille politique comme le RPG-Arc-en-ciel. Mais, vous le savez, c’est une formation qui a beaucoup d’expérience et sait exactement comment s’organiser et comment faire en sorte que tout le monde se focalise sur l’essentiel. La victoire commence par une organisation impécable qui partira du sommet jusqu’aux structures décentralisées mais une fois encore, c’est bien la population à la base qui va choisir librement ses candidats en fonction de ses propres intérêts. La meilleure façon de pouvoir gagner ces élections est de donner la liberté, la latitude à l’électeur de choisir son propre candidat. C’est cela notre stratégie. Il faut laisser les populations à la base de décider sur leur propre sort. La direction nationale du parti n’impose rien. Elle va appuyer nos structures à la base.

Aminata.com: L’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) estime avoir récupéré la commune de Kaloum. Qu’en dites-vous?

Mohamed Hady Barry: Avant le combat, chacun affûte ses armes. Certains ont des armes réelles, d’autres, leurs armes c’est la parole. C’est normal qu’ils affirment cela mais lorsqu’on sera sur le terrain, après avoir mené la campagne et lorsque les élections auront effectivement lieu, au sortir des urnes, on saura. A l’heure là, chacun est libre de dire qu’il est le meilleur mais c’est au peuple de décider qui est le meilleur. Nous nous pensons que le RPG-Arc-en-ciel remportera ces élections. C’est pour cela que nous avons des raisons objectives pour le penser.

Aminata.com: Plusieurs personnes issues de votre parti ont annoncé des candidatures indépendantes. C’est le cas notamment dans la commune de Matoto. Qu’en dites-vous?

Mohamed Hady Barry: Que des ambitions humaines s’expriment, c’est normal. Mais pour pouvoir gagner, il faut une machine, une structure, une expérience, de l’unité d’action. C’est pour cette raison que nous préférons nous référer aux militants à la base parce que c’est eux qui connaissent le terrain et les gens qui vivent parmi eux. Chacun est libre de se lever un beau matin pour dire que je veux être le maire de Kaloum, le maire de Ratoma ou le maire de Matoto. C’est humain. Mais pour se faire élire, il faut qu’il y ait une machine derrière, une organisation impécable et une expérience. Et dans ce domaine, nous savons aujourd’hui de quel côté se trouvent les éléments objectifs et déterminants dont je viens de parler.

Aminata.com: Comment comptez-vous aller à ces élections avec vos alliés?

Mohamed Hady Barry: Il faudrait que les règles de jeu soient déterminées. Nous avons commencé des négociations qui ne sont pas encore finalisées. Le moment venu, le comité d’appui aux élections vous donnera les détails. Pour l’instant, je ne suis pas en mesure de vous donner des informations à ce niveau.

Aminata.com: Quelle appréciation faites-vous de la façon de désigner les chefs de quartiers et districts?

Mohamed Hady Barry: D’abord, la désignation des chefs des districts et quartiers relève du bon sens, de la pratique qui se passe autour de nous. Du bon sens, je crois qu’il est impossible d’organiser une élection à ce niveau-là pour des raisons d’abord, purement juridiques. La constitution ne le prévoit pas. Les collectivités décentralisées sont connues où ça commence et où ça se limite. Au bas mot, nous avons 3700 quartiers en république de Guinée. Imaginez que nous demandions à notre CENI actuelle qui peine à organiser des élections communales, de déployer 3700 urnes à l’intérieur du pays et au niveau de chaque bureau de vote qu’on mette quinze personnes. Multipliez 15 par 3700, vous verrez ce que ça vous fait. Et tout ceci représente un coût. Et si on dit de payer les perdiems d’au moins 50 mille personnes déployées, ça ne sera pas facile. Mieux que ça, je crois que si nous voulons organiser un vote à ce niveau, il faut dans ce cas modifier la constitution dans la mesure où elle ne le prévoit pas. Donc, en tout état de cause, il appartiendra à l’assemblée nationale de décider. Si elle estime qu’il faut coûte que coûte qu’on organise les élections au niveau des quartiers et districts, dans ce cas, il faudra modifier la constitution au niveau de cette disposition. Dans un cas comme celui-ci, c’est deux choses l’une. Soit on fait une innovation qui soit conforme à la constitution, si ce n’est pas le cas, il faut modifier la constitution. Dans tous les cas, ce n’est pas une chose aisée. En ce qui me concerne, je pense qu’il serait mieux qu’on passe par la désignation parce qu’autour de nous, nous nous sommes bien renseignés que ça soit au Sénégal, au Mali ou d’autres pays semblables, les élections ne sont pas organisées à ce niveau, c’est une nomination. On parle de désignation par rapport au résultat obtenu par chaque parti, c’est un peu tiré par les cheveux. Je pense pas que ça soit forcément très opérationnel. A mon avis, c’est à l’Etat de choisir et de nommer les gens à ce niveau-là parce qu’en tout état de cause, dans une république, c’est l’Etat qui s’impose aussi bien aux partis que toutes les autres institutions républicaines. Je veux bien le consensus mais il ne faudrait pas que le consensus devient une loi de la république. Moi j’opte pour la désignation, la nomination des chefs de quartiers et districts par l’Etat.

Aminata.com: Certains partis politiques de l’opposition guinéenne et des plateformes de la société civile ont lancé une pétition pour barrer la route à certains points de l’accord politique comme la façon de désigner les chefs de quartiers et districts. Votre opinion sur ce sujet.

Mohamed Hady Barry: Nous les écoutons. S’ils ne sont pas d’accord, ils peuvent lancer leur pétition. Mais si c’est les élections qu’ils veulent, il faudra revoir la constitution et voir comment il faut instaurer ce point. Et d’ailleurs, au fond ça ne serait pas une mauvaise chose. Peut être on peut revoir la constitution de fond en comble. Il faudrait réfléchir à la faisabilité des idées que l’on avance.

Aminata.com: L’opposition menace de reprendre les manifestations de rue si l’accord politique du 12 octobre 2016 n’est pas respecté. Votre réaction.

Mohamed Hady Barry: En tout état de cause, je pense que jusqu’à présent il y a eu une bonne volonté aussi bien du chef de l’Etat que des leaders de l’opposition. Je pense que cette sage décision est aujourd’hui appréciée par le peuple et par la communauté internationale. Cela pour que la paix perdure. Ces manifestations n’ont jamais apporter de solutions heureuses au pays. La meilleure solution est qu’on soit entendu sur les accords. Il faut les étudier. Je crois que ce sont les parties qui ont décidé par consensus sur les points dont nous parlons. Il appartiendra à la représentation nationale de vérifier la faisabilité, l’opérationnalité et surtout l’égalité des points envisagés. Je crois que ni la mouvance, ni l’opposition n’a intérêt à provoquer le trouble. De toutes les façons la solution ça sera autour de la table. On a commencé à dialoguer, c’est mieux de le continuer et appliquer les accords mais pour les appliquer, il y a des dispositions à prendre. Surtout les dispositions juridiques parce qu’il ne s’agit pas de dire appliquons. Si ce qu’on doit appliquer est en porte à faux avec la loi fondamentale, ça ne sera pas bien.

Aminata.com: Est-ce que vous soutenez un éventuel 3ème mandat du président Alpha Condé?

Mohamed Hady Barry: Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. C’est une question qui est déjà tranchée. Maintenant, s’il y a des gens qui pensent que le président peut aller au delà, c’est leur point de vue. Ce sont des citoyens. Ils sont libres d’exprimer leur point de vue. D’autres qui ne sont pas de cet avis sont aussi libres d’exprimer ce qu’ils pensent. Je ne vois pas en quoi on peut s’insulter autour de ça. La république c’est le dialogue. Les lois sont faites par les personnes. On les respecte et si on veut les changer, pour vue que ça soit conformément aux dispositions déjà établies. Je ne vois pas pourquoi on se mettrait à polémiquer autour de ce sujet. Je crois que les préoccupations du chef de l’Etat c’est de mettre en route ses projets. Et la préoccupation du peuple de Guinée n’est pas une question de 3ème ou de 4ème mandat, c’est ce que le président va pouvoir faire pour eux au cours de ce 2ème mandat. Je crois que moi aussi, en tant que cadre et proche du chef de l’Etat, ma préoccupation aujourd’hui est de comment faire en sorte pour arriver à l’autosuffisance alimentaire, de faire en sorte qu’il y ait l’électricité dans ce pays, comment faire en sorte que les agriculteurs puissent travailler la terre et s’enrichir, comment faire en sorte de faire venir les investisseurs. Notre préoccupation aujourd’hui, c’est comment rénover nos hôpitaux et former les médecins pour que le guinéen puisse se soigner chez lui. Notre préoccupation, c’est comment faire en sorte que nos écoles, nos universités soient bien gérées, les équiper pour qu’on puisse avoir un enseignement de qualité capable de sortir notre peuple dans cette situation dans laquelle il se trouve. Moi je voudrais qu’on parle de projets au lieu de parler de 3ème mandat. Je pense qu’aujourd’hui, l’opposition doit faire des propositions concrètes pour soulager le panier de la ménagère et pour que nos routes puissent être améliorées. En tout cas nous au RPG-Arc-en-ciel, notre préoccupation c’est bien cela. Une question qui ne mérite pas d’être posée ne mérite pas d’être répondue.

Aminata.com: Depuis quelques temps on constate la récrudescence de l’insécurité à Conakry et à l’intérieur du pays. on signale des attaques ciblées contre des grandes personnalités. L’attaque contre le préfet de Coyah en est une illustration. Votre commentaire sur cette actualité?

Mohamed Hady Barry: C’est une chose qui interpelle tous les décideurs. Les services de sécurité, le gouvernement, l’opposition, au delà de ça, tout le peuple de Guinée. Dans un premier temps, je vais rendre hommage aux forces de sécurité qui sont en train d’évoluer dans une situation très difficile; connaissant les difficultés que nous traversons sans aucun doute des capacités d’intervention des forces de sécurité de mettre les bandits hors d’état de nuire. L’ampleur de la tâche est telle les services de sécurité ont encore besoin d’appui, de formation et des moyens logistiques pour pouvoir faire face à ce défis. Mais, au delà de cela, les mêmes forces de sécurité ont besoin de l’appui de la population parce que les bandits vivent dans les quartiers. Tout le monde les connaît dans les quartiers. Il faut que les populations collaborent avec les services de sécurité en dénonçant les bandits. Moi j’ai longtemps vécu dans des pays bien structurés, bien développés comme la France et la Suisse. Les populations appuient les services de sécurité. Les gens dénoncent. C’est l’occasion pour moi de lancer un appel solennel aux chefs de quartiers, aux dirigeants des mosquées, à la jeunesse, aux femmes de pouvoir dénoncer les malfrats dans les quartiers, dans les villes et les villages. C’est un travail qui va prendre du temps et qui demande des moyens et de l’organisation. Le Pr Alpha Condé est en train de travailler dans ce sens à travers la réforme des forces de défense et de sécurité(FDS). Nous demandons également à la communauté internationale de nous aider à professionnaliser et d’équiper nos forces de l’ordre pour pouvoir faire face à l’insécurité afin que les guinéens puissent vivre dans la plus grande tranquilité. Il faut que la peur change de camp.

Aminata.com: La journée internationale des droits de l’homme a été celébrée le 10 décembre 2016. Quel regard portez-vous sur les droits de l’homme en Guinée?

Mohamed Hady Barry: Voilà un autre sujet très important qui préoccupe tout le monde. Personnellement, je suis un professionnel des droits de l’homme. J’ai travaillé dans ce domaine à des niveaux très élevés notamment à l’office des nations unies à Génève. C’est également un défis majeur pour notre pays. Je crois qu’à ce niveau, le gouvernement a pris des dispositions avec la création de plusieurs structures de défense des droits de l’homme. C’est vrai que notre pays vient de très loin. Nous avons connu des hauts et des bas. Et là encore il faudra une grande sensibilisation, une grande mobilisation mais aussi la formation. A ce niveau également, il est important que tout le monde se mobilise notamment la presse qui est un vecteur efficace de la communication dans un pays. En tout cas, nous, au niveau du RPG-Arc-en-ciel, nous sommes très sensibles à ce sujet. Nous travaillons pour faire respecter les droits fondamentaux du peuple de Guinée et de tous les étrangers qui vivent dans notre pays.

Aminata.com: Qu’est-ce que vous avez à ajouter pour clôturer notre entretien?

Mohamed Hady Barry: Je vous remercie pour cette interview et la qualité des thèmes que nous avons abordés. Ce que je demande aux guinéens, c’est de soutenir les actions du chef de l’Etat qui a beaucoup de projets pour notre pays. Aujourd’hui, il ne faut pas trop s’intéresser d’où vient l’homme et qui est l’homme. On regarde ce qu’il est en train de défendre, ce qu’il est en train de faire pour le pays. Il faut le soutenir dans ce sens. Je formule les vœux par anticipation. J’espère que l’année 2017 sera une année de réconciliation, de paix, d’élections réussies et surtout d’un nouveau départ du point de vue développement économique de notre pays. J’espère qu’en 2017 que les jeunes au chômage auront de l’emploi, que les malades auront la possibilité de se soigner, que ceux qui ont affamés auront la possibilité de se nourrir et ceux sont en train d’étudier auront la possibilité de faire leurs études. C’est notre objectif, nous qui sommes autour du chef de l’Etat. C’est dans ce cadre que nous sommes en train de nous battre et nous espérons que nous allons y arriver.

Propos recueillis par Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942/ 666 385 908

aliousarayabhe@gmail.com



