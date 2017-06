“Un étudiant, une tablette, c’est une promesse de campagne comme tant d’autres’’, avoue un proche d’Alpha Condé

Le RPG-Arc-en-ciel a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 3 juin 2017 à son siège. Comme on pouvait s’attendre, le malheureux incident qui s’est produit le jeudi 1er juin dernier entre le président Condé et les étudiants au palais du peuple à l’occasion de l’ouverture du forum de l’étudiant s’est invité à cette rencontre.

Abordant ce sujet, Sanoussy Bantama Sow ministre conseiller à la présidence de la République et membre du bureau politique national du RPG soupçonne les opposants au régime du président Alpha Condé de s’infiltrer pour aggraver la situation.

‘’Il y a eu trop de bruit sur ce qui s’est passé avant-hier au Palais du peuple dans les médias, dans les cafés. Nos amis de l’autre côté profitent pour s’infiltrer. Pardon, ne rentrez pas entre un père de famille et ses enfants. Il y a trop d’événements de l’autre côté. Ils veulent noyer le poisson dans l’eau. Ils ne veulent pas qu’on parle des 500 millions de francs guinéens par mois. Un étudiant, une tablette, c’est une promesse de campagne comme tant d’autres pendant l’élection présidentielle de 2015. D’ailleurs, ce projet a commencé d’être exécuté. Ce que nous déplorons c’est le manque de communication. On devait anticiper et expliquer aux étudiants. Pardons, ne dramatisons pas, ce n’est pas un évènement. Le président a dit qu’il suspend la distribution des tablettes. Nous lui demandons humblement de revenir sur sa décision et à outiller l’étudiant guinéen pour qu’il puisse se comparer à son homologue sénégalais ou ivoirien. Ceux qui pensent déjà à 2020 pour dire qu’ils n’auront pas de concurrents en utilisant ce problème de tablettes, se trompent. Certains se cachent pour célébrer leur mariage entre quatre personnes”, a indiqué l’ancien ministre de la jeunesse.

“C’est un faux débat”, dira à son tour la coordinatrice nationale de cette formation politique, Nantou Chérif qui invite les journalistes de parler de ce qu’ils ont entendu ou vu.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com