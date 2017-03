Honorable El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo, je viens par la présente, attirer votre attention sur un rôle que vous pourrez jouer dans la situation catastrophique de notre pays. Déjà en Guinée, il y a que de regroupements régionalistes ou ethniques accompagnés par les affrontements inter-ethniques à chaque élection et personne n’a intérêt si ceux-ci donnent naissance à d’autres préfectoraux avec toutes leurs conséquences négatives pour les guinéens. S’il y a quelqu’un qui pourrait limiter les plus grands obstacles à l’unité de guinéens, donc à aux améliorations de leurs conditions de vie, est bien vous. Avant tout, vous êtes de prés ou de loin liés à toutes les comédies politiques et tragiques dans notre pendant les sept dernières années.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, j’aimerais personnellement dire que je ne vous aime pas, ni de votre parti pour les mêmes raisons que je n’apprécie pas président Conté et Son RPG arc-en-ciel. Mes raisons n’ont rien avoir avec votre nom, ni de celui de professeur. Au contraire, j’estime que la Guinée n’aura ni paix, ni développement socioéconomique tant qu’ils ne sont pas unis et appelés au travail; une chose qui risque de ne pas voir le jour avec les leaders comme vous et les partis comme les vôtres.

Si personne n’a droit de vous blâmer parce que vous êtes respectivement soutenus par vos parents parce que ceux-ci se passent partout dans le monde. Cependant, tout guinéen épris de paix et de développement socioéconomique et soucieux de l’avenir de la Guinée, aura quelques à dire à propos de manières que vous utilisez ces “militants” pour des fins peu catholiques en augmentant exponentiellement les haines des unes des ethnies contre le autres. Cependant, je reste optimistes que les jeunes guinéens à qui l’avenir appartient, comprendront ce que j’ai compris et vous pousseront à présenter autres choses que les utilisations aveugles des ethno-stratégies ou vous précipiteront aux retraites politiques anticipées.

Mon appel ici est de vous exhorter à résoudre pacifiquement votre différend avec M. Bah Oury après le verdict. Il est important que vous fassiez un pas envers lui pour l’intérêt de vos militants. La Guinée n’a plus besoin d’avoir de subdivisions dans les divisions actuelles; et en Afrique, ceux qui ont de rangs socialement élevés ou de hautes responsabilités peuvent faire un pas envers d’autres qui en ont moins que d’eux.

Peut-être, vous n’êtes pas sans savoir que quand les compétitions politiques se transforment en soutiens parentaux, alors chaque politicien en a qui, il peut compter. Sans oublier que votre différend a déjà commencé à faire des dégâts. Tout récemment, j’étais dans une mosquée et étais témoin d’un acte qui prouve combien de fois, votre désaccord peut faire de ravages. Il y avait un ressortissant guinéen qui demanda à l’autre quelle partie du pays, il est originaire et il réponda par dire Mamou. Subitement, quelqu’un de Labé lui cria et lui reprochait le fait de ne pas dire Fouta tout court et ajouta que ce sont les choses comme celles-ci qui entraîneront leur divison (chèrement acquise). D’autres exemples sont facilement trouvables sur les réseaux sociaux à chaque fois que les internautes lancent les noms Cellou Dalein Diallo et Bah Oury. Les commentaires qui suivent, leurs contenus et leurs auteurs font peur.

Je sais que certains de vos proches qui sont arrivistes et spécialistes en mensonges et en insultes, vous pousseront à l’arrogance pour les raisons qui leur sont personnelles. Ces mêmes personnes qui ne voulaient pas que vous trouviez un terrain d’entente avec président Conté parce que sans les oppositions entre les grands leaders en Guinée, ils n’ont pas de fonds de commerce; et ils n’ont rien à foutre quand les guinéens meurent ou quand leurs biens partent en fumée. Une des raisons que Professeur Condé vous avez invité à la présidence n’était pas parce qu’il vous appréciait ou avait un but commun avec vous; au contraire, il s’était rendu compte que l’avenir paisible de la Guinée et le bonheur de tous les guinéens ne sauraient être envisagé sans vous. Il l’a fait pour la Guinée et vous devrez le faire pour vos militants.

Par ailleurs, si demain vous serez le président de la République de la Guinée, vous feriez mieux de commencer par avoir Bah Oury dans votre camp que dans celui adverse. D’ailleurs beaucoup de pistes sont disponibles, il peut être présenté comme candidat dans une des communes à Conakry que votre parti peut facilement remporter. Et s’il veut se présenter contre vous pour la course à la présidence de 2020, les militants auront les derniers mots. Comme disait un homme politique français tout récemment: “La Démocratie n’a fait du mal à personne”. L’autre ajoutait: “La politique est l’art de possibilités”. Si certains de vos proches n’ont toujours pas compris ces règles élémentaires en politique et même dans l’humanisme, alors ils ne méritent d’être à vos côtés.

Enfin, j’espère que vous tiendrez compte de remarques d’un de vos compatriotes soucieux de l’unicité de guinéens et que vous prendriez contact avec votre vice-président dans un future très proche pour l’intérêt de vos militants. Les qualités d’un excellent leader politique sont fondamentalement sa capacité à unir ses compatriotes et sa compréhension de manières de leur encourager au travail et ça doit commencer par ses propres militants.

Ibrahima Kandja Doukouré