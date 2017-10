Etats-Unis: les Guinéens de Washington DC célèbrent la fête de l’indépendance de la Guinée

Le Samedi, 7 Octobre 2017 ; les Guinéens de la métropole de Washington DC ont célébré en différé le 59th anniversaire de l’ascension de la Guinée à l’Independence. Une fête organisée par le bureau exécutif de l’Association des Guinéens de Washington DC, du Maryland et de la Virginie (AGDMV) en collaboration avec les associations régionales. Le thème de la fête était la célébration de la Guinée à travers sa culture. Cette culture était visible dans la salle à travers l’exposition des arts issus des différentes régions naturelles du pays. A l’entame des festivités, le Président de la communauté Guinéenne dans la capitale américaine de Washington DC et ses environnants, Mr. Saloumba Cherif a souhaité la bienvenue aux invités et aux membres de la communauté. Il a ensuite expliqué le but de cette importante journée qui était d’exposer la riche culture et célébrer dans la diversité tout en permettant à la jeune génération d’apprendre nos cultures et notre histoire. Dans son discours, le Président a relayé l’histoire de l’indépendance de la Guinée et salué les sacrifices des héros qui ont conduit la lutte de l’indépendance.

Dans son discours, Saloumba a évoqué : «

A ses collègues Présidents des autres communautés africaines, Saloumba Cherif a émis le souhait de voir naitre une coordination des associations africaines qui parlera au nom des tous les Africains le plutôt que possible. Il finira par lancer un appel aux Guinéens en général et ceux de la métropole de Washington DC en particulier à plus d’unité pour relever les différents défis.

La fête a connu la participation de plusieurs personnalités telles que le conseiller culturel de l’ambassade de Guinée à Washington, Mr. Ibrahima Niassa ; le Conseil Général dirigé par Mr Saliou Diallo, le conseil des sages avec Imam Dioune et la présence des délégations Togolaise, Malienne, Congolaise, Béninoise et Ivoirienne.

La fête fut belle et pris fin par le découpage du gâteau symbolisant l’unité et de la dance aux sons authentiques du pays. Cette célébration a regroupé toutes les couches sociales dans la plus grande convivialité pour célébrer avec fierté les couleurs nationales de leur chère patrie, la Guinée.