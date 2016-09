Entretien avec André Loua, ministre de la pêche: « nous sommes aujourd’hui sur une bonne tendance »

Cet économiste et enseignant aguerrit dirige depuis janvier 2016 le département de la pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime. Depuis sa prise de fonction, André Loua a engagé des nombreuses réformes qui ont notamment abouti à une hausse conséquente des recettes pour l’Etat guinéen.

Aminata.com l’a rencontré ce mardi 20 septembre après le retrait de la Guinée de la liste noire de l’Union européenne. Au cours de l’entretien, le ministre a souligné avoir tiré les leçons qui ont conduit à la sanction de son pays. Il a aussi parlé de la surveillance des eaux guinéennes qui a récemment conduit à l’arraisonnement d’un chalutier pirate. La coopération sous-régionale, le projet pisciculture, la levée de la décision sur le repos biologique, l’octroi de licences, le ministre dit tout à votre quotidien en ligne.

Aminata.com: le ministre parlez-nous de l’arraisonnement des chalutiers pirates dans les eaux guinéennes?

André Loua: vous savez dans le cadre de la coopération sous-régionale, la commission sous-régionale de pêche a organisé une surveillance conjointe impliquant quatre pays de la sous-région à savoir la Guinée-Bissau Gambie, le Sénégal et la République de Guinée en mutualisant les moyens, en mettant ensemble soit les agents de surveillance ou les équipements de surveillance à savoir à savoir les vedettes ou autres engins de communication. Donc, c’est une opération qui a été financée par l’Union européenne pour démontrer combien de fois la coopération entre les Etats de la sous-région était extrêmement importante et que par conséquent il fallait expérimenter une sorte d’activité ou d’opération au cours de laquelle l’activité ou opération on mettait ensemble tous les moyens qui appartiennent à ces Etats membres de s’assurer de la surveillance des eaux. C’est ce qui a été fait. L’opération a eu lieu du 28 août au 1er septembre et c’a permis d’arraisonner deux navires dans les eaux guinéennes et probablement plus. Parce que, c’est uns seul qui a été arraisonné et le second a pris la fuite compte tenu de l’Etat de la mer. Lors que nous avons arraisonné le navire en question, nous avons interrogé le capitaine qui a reconnu qu’il n’y avait pas que deux navires et qu’il n’y avait un peu plus, peut-être trois, quatre ou même cinq. J’ai saisi donc, la commission sous-régionale de pêche par une correspondance pour inviter les pays membres de la sous-région à nous assister pour mettre la main sur ces bateaux pirates et les ramener au Port autonome de Conakry pour que les sanctions appropriées en la matière soient affligées. Donc, nous sommes à l’attente de la coopération et les résultats de cette coopération.

Quelles leçons peut-on tirer cette opération?

La morale de cette histoire ce que un seul pays ne peut pas efficacement assurer la surveillance de sa zone économique exclusive parce qu’elle est vaste et étendue. Donc, ça prend des moyens colossaux si c’est à la charge d’un seul pays. En mettant en commun les moyens qui appartiennent aux différents pays de la commission sous-régionale ça nous a permis d’avoir une équipe choc qui a permis de faire un travail efficace et dont les résultats sont là. L’arraisonnement de ce navire ce n’est pas le fait qu’on va seulement punir le navire mais c’est dissuasif parce que les autres qui auront la tentation de pénétrer les eaux guinéennes vont réfléchir une ou deux fois. Ils diront que nous veuillons au grain. L’un des reproches que l’Union européenne avait formulé contre notre pays était que le pays ne surveillait pas sa zone économique exclusive or avec la nouvelle gouvernance du secteur nous avons démontré que nous surveillons et que nous sommes vigilants en ce qui concerne la surveillance de nos eaux. N’importe qui comme le passé ne pouvait venir dans nos eaux pêcher sans autorisation et s’en aller sans aucune autre forme de procès. C’est un temps passé maintenant, donc on tire les leçons de ces manquements d’hier pour que notre zone économique soit sérieusement surveillée si nous voulons assurer une exploitation durable de nos ressources.

Quelles réponses que notre pays peut apporter pour lutter contre la piraterie maritime?

Ce que notre pays peut faire c’est de mieux s’organiser pour doter notre centre de surveillance de pêche de tous les moyens appropriés pour surveiller notre zone économique exclusive. Ça parle des moyens parce que sans les moyens on ne pourra absolument rien faire d’efficace. Aussi, compter sur la coopération sous-régionale pour le partage d’informations, la mise en commun des équipements et pour que nos équipes puissent travailler en synergie et permettre ouvertement d’avoir des résultats tangibles quand à l’efficacité de nos opérations de surveillance.

Certaines ONG environnementalistes et maritimes craignent les conséquences de la pêche industrielle dans nos eaux. Actuellement, quels risques pour la Guinée liés à la multiplication de la pêche industrielle?

En fait la pêche industrielle c’est la seconde catégorie de pêche qui est dans notre plan d’aménagement et la gestion de pêcherie. Nous avons la pêche artisanale et la pêche industrielle. La pêche industrielle c’est cette catégorie de pêche opérée par les grands navires, les navires industriels dont la portée va au-delà de niveau de 50 mages nautiques ou le plan de pêche les autorise à pêcher. Aussi, ils sont les grands TGB, c’est-à-dire c’est la quantité ou volumes de navires. Un navire de 275 TGB, ça rencontre dans la catégorie des navires de pêche industrielle. La conséquence ce que ces navires pêchent une quantité importante de ressource. Donc, si on ne les contrôle pas, ils peuvent racler et ça peut nuire à la reconstruction d’espèces. Hier, ce que l’Union européenne reprochait ce qu’il y avait énormément des navires industriels qui pêchaient dans nos eaux. Donc, ça faisait de la surexploitation de ressources. On nous a demandé d’être modérés. Nous sommes passés de 150 navires l’année dernière à pratiquement à 45 navires cette année auxquels on délivre de licence. Ce qui baisse un peu la pression sur la récolte de ressources. Nous allons continuer comme ça en soutenant davantage la pêche artisanale qui va servir de moteur pour le ravitaillement du marché intérieur.

A part cette réduction du nombre de licence, qu’est-ce votre département fait pour limiter ces risques?

Ce que nous avons fait comme une autre mesure c’est de limiter la distribution des quotas. Donc, on s’est imposé des quotas, donc, au-delà de ces quotas, on ne peut plus aller au-delà. C’est obliger les sociétés à respecter les quotas que nous voulons exploiter. Ce qui nous permettra d’avoir un meilleur contrôle de nos ressources.

La Guinée vient de sortir de la liste noire de l’Union européenne. Quelles leçons que votre département a tirées de ces brouilles?

Ce que nous avons retenu de l’inscription de la Guinée sur la liste noire de l’Union européenne est du fait l’UE nous a reproché de beaucoup de choses. En ayant pris le contrepied de ces remarques aujourd’hui notre pays a fourni énormément d’efforts non seulement pour surveiller correctement ses eaux mais aussi renforcer sur les capacités de ces personnels pour assurer une exploitation durable de ces ressources et surtout pour imposer les repos biologiques. Ce qui n’était pas hier le cas. Nous sommes aujourd’hui sur une bonne tendance. Nous devons maintenir ce rythme si nous voulons ne pas être encore reprochés comme hier. Non seulement on doit maintenir ce rythme mais aussi on doit l’amplifier, on doit continuer à surveiller efficacement nos eaux que ça soit par mer que ça soit par air, … Pour que aucun navire ne puisse accéder à nos eaux sans avoir une autorisation préalable et sans qu’il ne respecte les zones de pêche ou les espèces à pêcher. Voilà ce que nous devons tirer comme leçons et ce que nous devons poursuivre comme effort dans le cadre du maintien de la confiance que nos partenaires ont pour notre pays.

La Guinée vient de sortir de la période du repos biologique. M. le ministre, est-ce que notre pays a les moyens un véritable sauvegarde biologique?

On a les moyens parce que le repos biologique veut dire quoi? C’est tout simplement de réduire l’activité de pêches industrielles, on réduit, pour une certaine période on arrête toute activité de pêche industrielle dans nos zones. Parce que les deux mois qui ont été retenus juillet-août sont des mois au cours desquels les espèces halieutiques se reproduisent. C’est pour donner un peu de repli à ces espèces pour mieux se reproduire durant le repos biologique.

A part la pêche, votre département s’occupe aussi de l’aquaculture, un domaine peut évoluer en Guinée. Parlez-nous de l’aquaculture.

Exactement, comme vous le savez, c’est le ministère de la pêche, de l’aquaculture et de l’économie maritime. Notre département s’occupe de l’aquaculture. D’ailleurs, il y a une initiative présidentielle dans ce cadre qui encourage ça à travers la pisciculture et pisci-riziculture qui consistent à empoissonner nos eaux. Dieu seul sait que notre pays regorge beaucoup des cours d’eau. Donc, ça serait une manière de donner un peu plus de repli aux espèces de la mer mais aussi favoriser le développement du poisson dans nos rivières, nos lacs. C’est une autre forme de ravitailler la population en produit halieutique et de proximité. Si on sait que la pêche industrielle prend énormément des moyens, l’aquaculture, la pisciculture ça ne prendra pas énormément des moyens financiers. Il suffit tout simplement de choisir des zones et les sites appropriés pour empoissonnés les eaux et que dans trois à quatre mois que nous ayons des espèces les plus prisés qu’on puisse manger. Il suffit de faire une sélection des espèces c’est ce que nous sommes en train de faire avec la Côte d’Ivoire notamment avec l’importation des alevins, des espèces qui peuvent survivre dans les eaux guinéennes.

Quel est le niveau d’avancement de ce projet?

C’est une activité intense en Guinée forestière, notre volonté est d’étendre ça à travers toute la République de Guinée, dans toutes les régions du pays parce que toutes les régions ont des cours d’eau. Actuellement on est en train de monter des projets pilotes pour expérimenter à travers le pays ce projet qui pourrait permettre à toutes les familles de développer leur propre pisciculture ou l’aquaculture. Ceci va permettre aux citoyens d’avoir accès facilement aux produits halieutiques.

Votre mot de la fin pour clore cet entretien?

Mon mot de la fin c’est d’abord c’est demander à tous mes compatriotes d’être rassurés que nous sommes en train de faire un travail colossal et que pendant ce temps et que nous partons de loin, ça ne va pas être facile de répondre à l’ensemble de leur préoccupation mais nous y employions. Je voudrais les rassurer de la détermination du département et surtout de la volonté manifeste du président de la République qui nous accompagne pour que demain nous puissions tirer le maximum de notre zone économique exclusive et permettre à nos populations d’accéder mieux rapidement aux poissons. Ça y va dans le cadre de la lutte contre la sous-alimentation mais aussi ça va être une source de revenus et création d’emploi. Voilà ce que je dis et le mot d’espoir c’est ça, de nous faire confiance et nous permettre de faire le travail auquel on a été mandaté.

